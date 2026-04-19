Bologna, Italiano: "La Juve ha preparato la partita, noi no. Ko Bernardeschi è colpa mia"

19 Apr 2026 - 23:15

"La Juve ha preparato la partita nei dettagli, io no". Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha spiegato così il ko all'Allianz Stadium contro i bianconeri. "Il primo gol ha indirizzato la gara, nella ripresa abbiamo sofferto di meno e creato un po di più - ha proseguito il tecnico dei felsinei -. L'infortunio di Bernardeschi? La colpa è mia, l'ho messo dentro per fargli prendere il tributo del pubblico. Non ci voleva perché temo che non lo vedremo più nelle ultime partite".

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