Bologna, Italiano: "La Juve ha preparato la partita, noi no. Ko Bernardeschi è colpa mia"

"La Juve ha preparato la partita nei dettagli, io no". Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha spiegato così il ko all'Allianz Stadium contro i bianconeri. "Il primo gol ha indirizzato la gara, nella ripresa abbiamo sofferto di meno e creato un po di più - ha proseguito il tecnico dei felsinei -. L'infortunio di Bernardeschi? La colpa è mia, l'ho messo dentro per fargli prendere il tributo del pubblico. Non ci voleva perché temo che non lo vedremo più nelle ultime partite".