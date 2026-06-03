L'era Vlahovic alla Juventus è finita: storia, numeri e rimpianti di un investimento da record

I segnali di un addio si erano già avvertiti l'estate scorsa. Dodici mesi fa, la Juventus aveva provato a metterlo sul mercato per evitare di doverlo perdere a parametro zero in questa estate. Sirene dalla Premier League e ricche offerte dall'Arabia Saudita avevano fatto pensare a un addio imminente. Poi, un misto di determinazione del giocatore (convinto di poter svoltare in bianconero) e la mancanza di offerte che soddisfacessero il club avevano portato alla permanenza per l'ultima stagione. Una tregua armata che sembrava poter sfociare in un rinnovo al ribasso, fortemente sponsorizzato da Spalletti, il quale ha cercato fino all'ultimo di fare da mediatore tra le esigenze della società e le pretese del calciatore. Senza riuscirci: dal 1° luglio Dusan Vlahovic sarà libero di firmare con chiunque.