Lotta Champions: quanti punti mancano a Milan, Napoli e Juventus per arrivare al traguardo

A cinque giornate dal termine della Serie A 2025/2026 è tempo di fare i calcoli. Se all'Inter mancano 4 punti in cinque giornate per festeggiare aritmeticamente lo scudetto, devono sudare leggermente di più Milan, Napoli e Juventus per assicurarsi il pass per la prossima Champions League. Con il Como fermo ancora a 58 punti dopo il ko col Sassuolo, la quota Champions è adesso fissata a 74 pt.