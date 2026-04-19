Lotta Champions: quanti punti mancano a Milan, Napoli e Juventus per arrivare al traguardo
A cinque giornate dal termine della Serie A 2025/2026 è tempo di fare i calcoli. Se all'Inter mancano 4 punti in cinque giornate per festeggiare aritmeticamente lo scudetto, devono sudare leggermente di più Milan, Napoli e Juventus per assicurarsi il pass per la prossima Champions League. Con il Como fermo ancora a 58 punti dopo il ko col Sassuolo, la quota Champions è adesso fissata a 74 pt.
Una lunghezza in meno, quindi 73 per il Milan in virtù degli scontri diretti a favore sia con i lariani che con la Roma. Ai rossoneri quindi mancano ancora 7 punti, al Napoli 8 e alla Juventus 11. Sempre che la truppa di Fabregas vinca tutte le ultime cinque partite restanti contro Genoa, Napoli, Verona, Parma e Cremonese.
La CLASSIFICA ATTUALE in zona Champions: Milan 66, Napoli 66, Juventus 63, Como e Roma 58.