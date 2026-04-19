David finalmente convince, McKennie fa praticamente tutto ma Locatelli è la vera anima della Juventus
Thuram entra e fa il bomber, Kalulu difende e regala un assist in una squadra in cui tutti meritano la sufficienzadi Enzo Palladini
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JUVENTUS
Di Gregorio 6 - Svolge praticamente solo lavoro ordinario, senza soffrire troppo.
Kalulu 6,5 - Che la difesa sia a tre o a quattro, la prestazione dell'ex milanista è sempre una garanzia, compreso il cross che porta all'1-0 di David.
Bremer 6 - Fa sentire la sua consistenza a Castro già nei primi minuti, ottenendo l'effetto di far girare al largo l'attaccante argentino.
Kelly 6,5 - La sua innegabile bravura come difensore viene persino un po' oscurata da quei lanci lunghi e precisi che ne fanno una risorsa offensiva in più.
Holm 6,5 - La sua posizione ibrida sulla fascia destra crea non poche difficoltà al Bologna, che non sa mai esattamente dove si trova l'esterno ex rossoblù. Va a un passo dal gol con un sinistro dal limite che centra in pieno la traversa.
Dal 1' st Thuram 6,5 - Con il fisico che ha, è strano che non segni più spesso di testa. Il 2-0 è un inserimento perfetto con uno stacco perfetto, in mezzo a tre avversari.
Locatelli 7 - Archiviate tutte le inquietudini recenti e blindato il suo rapporto d'amore con la Juventus, sfoggia una prestazione da leader sia tecnico che caratteriale.
McKennie 6,5 - Schierato per una volta in un ruolo abbastanza definito - accanto a Locatelli in mezzo al campo - perde un po' quell'effetto-sorpresa che caratterizza in genere le sue performance. Però si rende utile. Troppo facile? Ecco che nel secondo tempo arriva il cambio di ruolo, con spostamento a destra. Da lì crossa per il 2-0 di Thuram. E alla fine va anche a sinistra.
Cambiaso 6 - Non lo spaventa il confronto con Orsolini sulla sua fascia, anzi la sua intraprendenza è quella dei giorni migliori.
Dal 35' st Gatti sv.
Conceiçao 6,5 - Beneficia di spazi inaspettati sulla fascia destra, beneficio che Italiano non riesce a togliergli. ll portoghese va via spesso e volentieri, andando anche a concludere in proprio.
Dal 27' st Zhegrova 6 - Ricalca più o meno i movimenti e i relativi esiti del compagno sostuito.
David 6,5 - Quando è la serata giusta si capisce subito. La prima giocata innesca una splendida azione, la seconda è il colpo di testa che porta la Juve sull'1-0. A fine primo tempo va vicino al raddoppio con un movimento quasi perfetto.
Dal 27' st Yildiz 6 - Non in perfette condizioni, non riesce a incidere sulla partita ma prova a ritrovarsi con qualche scatto.
Boga 6,5- Si stava abituando troppo al ruolo di finto centravanti, ha bisogno un po' di tempo per riprendere i movimenti e i ritmi della fascia sinistra, anche con qualche urlaccio di Spalletti. Poi si mette in moto e allora si fa fatica a fermarlo.
Dal 41' st Openda sv.
Allenatore Spalletti 7 - Ancora una volta il suo lavoro di aggiustatore funziona e la sua squadra torna perfettamente in linea di galleggiamento.
BOLOGNA
Ravaglia 6; Zortea 6, Helland 5 (23' st Heggem 6), Lucumi 6,5, Miranda 6; Sohm 5 (14' st Ferguson 5,5), Freuler 5,5, Pobega 5,5 (14' st Moro 6); Orsolini 6, Castro 5 (32' st Bernardeschi sv), Cambiaghi 5 (14' st Rowe 6). Allenatore Italiano 5,5.