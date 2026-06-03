Scontri Torino-Juventus, Basoccu lascia la terapia intensiva e parla con i genitori

A quasi due settimane dagli scontri in cui è rimasto ferito il 36enne commercialista, ci sono però ancora molti punti da chiarire. Per questo, quando Basoccu potrà parlare anche con gli inquirenti sarà prezioso nel dare indicazioni utili per capire quale oggetto l'abbia colpito alla testa e da dove sia partito. Due le ipotesi principali prese in considerazione dagli investigatori: un sasso o una bottiglia scagliato da un altro tifoso o un lacrimogeno lanciato dagli agenti di polizia schierati per evitare contatti tra juventini e torinisti. Quest'ultima pista è quella sostenuta dagli ultras e dal padre di Basoccu, che ha definito "ridicola" la versione della bottiglia. La procura del capoluogo piemontese ha aperto un fascicolo per lesioni gravi e sta coordinando le indagini affidate alla Squadra mobile per il filone relativo al ferimento e alla Digos sia per gli episodi di violenza sia per la ricostruzione complessiva dei disordini. Per il momento, le indagini hanno già portato all'arresto di dieci ultrà bianconeri appartenenti ai Viking. Otto di loro, accusati di resistenza a pubblico ufficiale, lancio pericoloso di oggetti e rissa, sono stati scarcerati con obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria.