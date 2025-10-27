Spalletti il nome di peso, Mancini da "ds", Palladino low cost: chi dovrebbe scegliere la Juve

Anche Roberto Mancini ricade nella categoria del tecnico esperto che sa cosa voglia dire allenare una big. La carriera del Mancio non è in fase ascendente dopo il burrascoso addio alla Nazionale e l'avventura con l'Arabia Saudita non finita nel migliore dei modi. L'ex ct però potrebbe essere l'uomo giusto per iniziare un nuovo progetto tecnico. La Juve negli ultimi anni ha speso molto senza ottenere risultati: diversi acquisti non hanno reso secondo le aspettative (Openda, Koopmeiners e Nico Gonzalez solo per citarne alcuni), per non parlare della costruzione della rosa, insufficiente sugli esterni e in mezzo al campo e con eccessiva abbondanza nel ruolo di punta centrale. Mancini e la sua indiscussa abilità nello scegliere giocatori (Retegui l'ultima intuizione di una lunga serie di campioni scovati) potrebbe aiutare a costruire una squadra competitiva sopperendo anche alla mancanza di una figura chiave come quella del ds. A livello tattico l'ex Inter ha sempre optato per la soluzione che potesse valorizzare al meglio i giocatori a disposizione e così potrebbe fare nella sua Juventus. Resta però il problema ingaggio: l'ex ct ha pretese economiche che le casse della Juve, già appesantite da altri due tecnici (Thiago Motta e Tudor) a libro paga, potrebbero non sopportare.