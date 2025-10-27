Per l'Udinese in panchina c'è Brambilla. Chi è il tecnico della Next Gen

L'allenatore della seconda squadra sarà ad interim alla guida dei bianconeridi Redazione
© Getty Images
Dopo l'esonero di Igor Tudor, Massimo Brambilla guiderà la Juventus nella sfida di mercoledì contro l'Udinese. I bianconeri hanno optato per una soluzione interna in attesa, ovviamente, di trovare il successore del croato.
Tecnico della Next Gen da novembre dello scorso anno, Brambilla aveva allenato la seconda squadra della Juve già dal 2022 al 2024. In mezzo la parentesi al Foggia durata solo poco più di due mesi. Alla stagione d'esordio sulla panchina dei bianconeri, guida i suoi alla finale di Coppa Italia Serie C persa nel doppio confronto con il Vicenza. L'anno successivo, Brambilla e la Juventus Next Gen raggiungono i play off ma vengono eliminati ai quarti di finale dalla Carrarese.
Gli inizi della carriera da allenatore risalgono al 2010 nelle giovanili della Pergolettese. Dopo il Novara, approda all'Atalanta, con cui vince un campionato U17, una supercoppa della stessa categoria, due campionati e altrettante supercoppa primavera.
Classe 1972, Brambilla cresce calcisticamente nel Monza con cui debutta in prima squadra nella stagione 1990-91. Arriva in Serie A nel 1995 con la Reggiana. Per quanto riguarda l'Italia, da calciatore non riesce mai a conquistare la nazionale maggiore, ma vince con l'U21 il campionato europeo di categoria nel 1996. Nello stesso anno, prenderà parte alla spedizione olimpica di Atlanta.