Cremonese, Nicola: "Contro il Toro sarà una partita durissima"

"Conosco talmente bene l'ambiente di Torino e la squadra per dire che domani sarà una partita durissima. Non bisogna farsi ingannare: hanno vinto con Napoli e Roma, oltre a tenere la porta inviolata in cinque occasioni. Sono una squadra forte, con potenzialità e una struttura di gioco ben consolidata". Così l'allenatore della Cremonese Davide Nicola alla vigilia della partita contro il Torino in campionato. "Le tre sconfitte consecutive possono capitare a tutti, sono capitate anche a noi, ma questa è la Serie A. Ripeto che sono una squadra contro la quale dovremo dimostrare grandissima grinta e concentrazione: l'ambiente lo richiede e la squadra ha grande individualità", ha aggiunto. La Cremonese è una delle squadre che sfrutta di più la panchina in termini di gol e assist dei subentranti. "Questo è qualcosa che ci auspichiamo sempre, come dico spesso chi entra dalla panchina e riesce a determinare dovrebbe meritare l'immagine di copertina. In un gruppo l'omogeneità è fondamentale, così come saper mantenere viva una partita con la giusta attenzione, concentrazione e grinta. Non sempre ci si riesce, ma l'intenzione è quella", aggiunge. Capitolo formazione. "Ho un gruppo di giocatori che sto imparando a conoscere sempre di più e mi fido di tutti.