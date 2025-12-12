Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Cremonese, Nicola: "Contro il Toro sarà una partita durissima"

12 Dic 2025 - 19:00

"Conosco talmente bene l'ambiente di Torino e la squadra per dire che domani sarà una partita durissima. Non bisogna farsi ingannare: hanno vinto con Napoli e Roma, oltre a tenere la porta inviolata in cinque occasioni. Sono una squadra forte, con potenzialità e una struttura di gioco ben consolidata". Così l'allenatore della Cremonese Davide Nicola alla vigilia della partita contro il Torino in campionato. "Le tre sconfitte consecutive possono capitare a tutti, sono capitate anche a noi, ma questa è la Serie A. Ripeto che sono una squadra contro la quale dovremo dimostrare grandissima grinta e concentrazione: l'ambiente lo richiede e la squadra ha grande individualità", ha aggiunto. La Cremonese è una delle squadre che sfrutta di più la panchina in termini di gol e assist dei subentranti. "Questo è qualcosa che ci auspichiamo sempre, come dico spesso chi entra dalla panchina e riesce a determinare dovrebbe meritare l'immagine di copertina. In un gruppo l'omogeneità è fondamentale, così come saper mantenere viva una partita con la giusta attenzione, concentrazione e grinta. Non sempre ci si riesce, ma l'intenzione è quella", aggiunge. Capitolo formazione. "Ho un gruppo di giocatori che sto imparando a conoscere sempre di più e mi fido di tutti.

Il mio scopo è quello di trovare il modo di costruire il piano partita potendo contare su più elementi possibile - dice Nicola - questo a volte porta ad alcune considerazioni, ma quello che conta è che mi fido dei ragazzi e mi piace come si stanno allenando. Abbiamo avuto qualche problemino con Sarmiento e Faye, ma spero di recuperare tutti quanto prima perché c'è bisogno anche di loro". 

Ultimi video

01:45
Milan, che festa

Milan, che festa

01:20
DICH NICOLA PRE TORINO DICH

Cremonese, Nicola: "Non facciamoci ingannare dal Toro"

01:28
DICH PALLADINO PRE CAGLIARI DICH

Atalanta, Palladino: "Dobbiamo risalire in campionato"

01:38
Da McKennie a David

McKennie a David, l'oro di Spalletti

01:37
Napoli, viaggi indigesti

Napoli, che disastro le trasferte

01:32
De Laurentiis show

Stadio ma non solo: è De Laurentiis show

01:29
Milan, c'è il Sassuolo

Milan, c'è il Sassuolo e Allegri tocca ferro

01:30
Modric sogno Milan

Modric va al... Max: "Allegri è un vincente"

01:31
Sfida De Rossi-Chivu

De Rossi-Chivu: nemici mai

01:46
Lautaro e la sua Inter

Lautaro: "Mai così forte e per lo scudetto dico..."

00:56
MCH STATUA MESSI INDIA MCH

Messi, a Calcutta una statua di 21 metri

03:28
DICH MUSETTI GRAN GALA 11/12 DICH

"Musetti: "Mi dò un 8.5-9 per il 2025"

01:41
Parola agli arbitri

Parola agli arbitri

01:37
Certezza De Ketelaere

Certezza De Ketelaere

01:54
Inter, la solita storia

Inter, la solita storia

01:45
Milan, che festa

Milan, che festa

I più visti di Calcio

DICH CHIVU POST INTER-LIVERPOOL DICH

Chivu: "Abbiamo perso per un episodio, sappiamo che 12 punti non bastano"

Milan, che festa

Milan, che festa

MCH CALCIO BALILLA MILAN MCH

Milan, il calcio balilla con Modric e Leao è uno show

CONF SPALLETTI POST 10/12 DICH

Spalletti: "Se i tifosi sono con noi abbiamo più energia, dobbiamo crescere dal punto di vista caratteriale"

DICH SPALLETTI SU PAFOS DICH

Spalletti. "Pafos buona squadra, tranne che con il Bayern hanno sempre fatto buona figura"

Pulisic, febbre da gol

Pulisic, febbre da gol

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:01
Brocchi, esordio flop in seconda categoria e duro sfogo in spogliatoio VIDEO
19:00
Cremonese, Nicola: "Contro il Toro sarà una partita durissima"
18:34
Parma, Cuesta: "Spero di avere Circati dopo la pausa"
17:23
L'Udinese ha invitato domenica allo stadio alluvionati e senza tetto dopo frana
16:06
Serie A, Allegri miglior allenatore del mese di novembre