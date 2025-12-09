Juve, Spalletti come Tudor: snobba il mercato estivo e ha statistiche praticamente uguali

Senza Vlahovic, Spalletti ha scelto di non schierare né Jonathan David né Lois Openda - quest'ultimo "pagato 45 o 50 milioni di euro", come sottolineato dallo stesso tecnico nella conferenza dopo il match - preferendo snaturare Yildiz in un ruolo di "falso nueve" che non gli appartiene tanto che il gol del pareggio era arrivato solo dopo che il turco, grazie all'ingresso in campo di David, era tornato trequartista come gli si addice. Suona come una bocciatura tecnica che rimanda direttamente al mercato estivo, esattamente come faceva Tudor ("Mercato complicato" aveva detto a fine agosto, o prima del Como aveva sottolineato come a Fabregas avessero preso giocatori chiesti dall'allenatore quasi a dire che alla Juve questo non fosse accaduto) quando lamentava l'inadeguatezza della rosa.