Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
juve

Juve, Spalletti come Tudor: snobba il mercato estivo e ha statistiche praticamente uguali

Spalletti critica la rosa (David e Openda in panchina) proprio come faceva Tudor. E i numeri preoccupano

di Stefano Fiore
09 Dic 2025 - 09:51

La Juventus uscita sconfitta dal confronto con il Napoli non ha mostrato solo limiti tattici, ma ha evidenziato preoccupanti somiglianze - nella sostanziale bocciatura del mercato estivo e nelle statistiche - alla gestione precedente, quella di Igor Tudor che poi era stato sostituito in panchina da Luciano Spalletti.

Senza Vlahovic, Spalletti ha scelto di non schierare né Jonathan David né Lois Openda - quest'ultimo "pagato 45 o 50 milioni di euro", come sottolineato dallo stesso tecnico nella conferenza dopo il match - preferendo snaturare Yildiz in un ruolo di "falso nueve" che non gli appartiene tanto che il gol del pareggio era arrivato solo dopo che il turco, grazie all'ingresso in campo di David, era tornato trequartista come gli si addice. Suona come una bocciatura tecnica che rimanda direttamente al mercato estivo, esattamente come faceva Tudor ("Mercato complicato" aveva detto a fine agosto, o prima del Como aveva sottolineato come a Fabregas avessero preso giocatori chiesti dall'allenatore quasi a dire che alla Juve questo non fosse accaduto) quando lamentava l'inadeguatezza della rosa. 

I numeri: Spalletti praticamente uguale a Tudor

 C'è poi la questione numerica e statistica. Dopo 8 partite, la Juve di Spalletti viaggia agli stessi ritmi della Juve di Tudor, che ne aveva fatte undici:

  • Media punti in Serie A A: 1,6 punti a partita per Spalletti contro l'1,5 di Tudor
  • Attacco: la Juve di Spalletti segna 1,5 gol a gara, quella di Tudor ne segnava 1,4
  • Difesa: a livello di tiri, la Juve di Spalletti ne concede molti meno (8,5 a partita contro i 14,1 di Tudor) ma resta il pesante dato sulle reti subite (un gol preso a match in media).

Cristiano Ronaldo l'ha fatto ancora: gol in rovesciata come quello alla Juve nel 2018

1 di 11
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

spalletti
tudor
confronto
mercato
statistiche

Ultimi video

02:12
SRV RULLO INTER, VIGILIA LIVERPOOL CON CHIVU 8/12 SRV

Inter, che notte! Chivu sfida il Liverpool a San Siro senza paura

02:04
MCH GIMNASIA-ESTUDIANTES MCH

Gimnasia-Estudiantes, l'ex Lazio Muslera fa la parata dell'anno

03:45
Ricci: "Fa piacere essere in testa"

Ricci: "Fa piacere essere in testa"

02:56
Torino-Milan 2-3: gli highlights

Torino-Milan 2-3: gli highlights

02:06
Udinese-Genoa 1-2: gli highlights

Udinese-Genoa 1-2: gli highlights

02:11
Pisa-Parma 0-1: gli highlights

Pisa-Parma 0-1: gli highlights

02:36
SRV RULLO PUNTO SCUDETTO POST TORINO-MILAN 08/12 (MUSICATO)

Milan Made in USA: il testa a testa Scudetto con il Napoli continua

01:44
SRV RULLO CAOS LIVERPOOL, VIGILIA INTER CON SLOT E SALAH 8/12 SRV

Caos Liverpool prima dell'Inter: Salah resta a casa

01:54
SRV RULLO ATALANTA VIGILIA CHELSEA 8/12 SRV

Atalanta-Chelsea, che attesa! Emozioni da Champions

02:14
DICH PALLADINO-DE KETELAERE PRE CHELSEA SU NUOVO RUOLO PER SITO 8/12 DICH

Palladino-De Ketelaere allo specchio: "Il segreto? La libertà…"

00:27
DICH DE KETELAERE PRE CHELSEA SU SUO MOMENTO PER SITO 8/12 DICH

De Ketelaere pronto a stupire il Chelsea: "Ora mi sento benissimo"

01:01
DICH PALLADINO PRE CHELSEA SU IDENTITA' PER SITO 8/12 DICH

Palladino: "Il mio obiettivo è costruire un'identità"

00:59
DICH PALLADINO PRE CHELSEA SU REAZIONE POST VERONA PER SITO 8/12 DICH

La scommessa di Palladino: "Crollo a Verona? Sono sicuro che…"

00:54
DICH MARESCA PRE ATALANTA DICH

Chelsea, Maresca: "Atalanta vanto per noi italiani"

01:27
MCH BOCA JRS RACING CLUB MCH

Boca Juniors-Racing Club 0-1

02:12
SRV RULLO INTER, VIGILIA LIVERPOOL CON CHIVU 8/12 SRV

Inter, che notte! Chivu sfida il Liverpool a San Siro senza paura

I più visti di Juventus

Neres inventa, Hojlund sfonda, Yildiz un tiro un gol, Cabal e Kelly in tilt

Greggio durissimo con la Juve: "Dirigenza di incapaci, comprati solo bidoni. Povero Spalletti"

La resa di Spalletti: "Sono stati più forti di noi, serve un passo avanti velocemente"

La Juve stecca al Maradona: soliti limiti, difesa molle e Spalletti sbaglia le mosse

Spalletti: "Il Napoli dirà molto sul nostro futuro. La mia storia lì rimarrà per sempre"

"Buon compleanno Andrea!": gli auguri della Juve ad Agnelli per i 50 anni. E i tifosi gli chiedono di tornare

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:13
Paolo Rossi, la moglie: "Mi manca sua capacità di rialzarsi sempre"
11:06
Conference League: comunicato l'arbitro di Fiorentina-Dinamo Kiev
11:00
Europa League: gli arbitri di Roma e Bologna contro Celtic e Celta Vigo
10:01
Iran preoccupato, Taremi può saltare i Mondiali 2026: il motivo
09:15
Juve, Tacconi: "Tiro avanti con una stampella"