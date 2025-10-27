Juve, quanto costa la panchina: a breve tre tecnici a libro paga

Dopo l'esonero di Igor Tudor, la Juve si prepara a gonfiare ulteriormente a bilancio la voce dedicata agli allenatori. Una situazione che rischia di pesare in maniera importante sulle casse bianconere e sulle mosse future. Oltre al tecnico croato, infatti, in questo momento il club ha ancora a libro paga Thiago Motta e a breve dovrà fare i conti anche con lo stipendio di un terzo mister.