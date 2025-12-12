Logo SportMediaset

Calcio

L'Udinese ha invitato domenica allo stadio alluvionati e senza tetto dopo frana

12 Dic 2025 - 17:23

Lo scorso 16 novembre, un'alluvione ha colpito gravemente i comuni di Cormons e Romans d'Isonzo (Gorizia). Una tragedia in cui sono morti, travolti da una frana, Guerrina Skocaj e Quirin Kuhnert e che ha colpito, nel profondo, tutta la comunità del Friuli Venezia Giulia. Per questo, in occasione di Udinese-Napoli di domenica pomeriggio, le famiglie e tutte le persone senza casa residenti nei comuni colpiti dall'evento, saranno ospiti al Bluenergy Stadium per assistere al match e sostenere i bianconeri. Il club bianconero, inoltre, ha esteso l'invito a tutte le società sportive dei comuni di Cormons e Romans d'Isonzo rappresentati anche dai rispettivi sindaci, Roberto Felcaro e Michele Calligaris, e dagli operatori della Protezione civile. "Ci sentiamo degli ambasciatori privilegiati della nostra terra - le parole di Franco Collavino, direttore generale di Udinese Calcio - A riprova di questo, ci tenevamo a dare un segnale di vicinanza e attenzione ai comuni colpiti dall'alluvione e dalla frana del mese scorso e volevamo farlo in occasione di una partita dalla grande rilevanza quale Udinese-Napoli. L'Udinese è l'orgoglio dei friulani e deve sempre fare la sua parte quando sul nostro territorio si verificano simili tragedie. Domenica sarà una giornata importante, dunque, per ricordare quanto accaduto e regalare un momento di gioia e condivisione ad una popolazione che ha sofferto e, ancora oggi, fa i conti con gli ingenti danni provocati dall'alluvione". 

