Parma, Cuesta: "Spero di avere Circati dopo la pausa"

Carlos Cuesta è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio. Queste le parole del tecnico del Parma: "La formazione la vedremo domani. Per me la continuità sta più nei principi, in quello sta la consistenza, il modulo è solo un come. Domani saranno tutti disponibili tranne Condè che gioca con la Primavera. Tutti quelli che sono fuori rimangono fuori e speriamo che dopo le settimane di pausa rientri Circati. Affrontiamo la partita con umiltà e la massima volontà di portarla dove vogliamo. Sarri? Ho avuto l'opportunità di imparare molto da lui, è un allenatore con un'identità chiara e precisa, vincente in molte realtà".