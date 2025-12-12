Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Parma, Cuesta: "Spero di avere Circati dopo la pausa"

12 Dic 2025 - 18:34
© Getty Images

© Getty Images

Carlos Cuesta è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio. Queste le parole del tecnico del Parma: "La formazione la vedremo domani. Per me la continuità sta più nei principi, in quello sta la consistenza, il modulo è solo un come. Domani saranno tutti disponibili tranne Condè che gioca con la Primavera. Tutti quelli che sono fuori rimangono fuori e speriamo che dopo le settimane di pausa rientri Circati.  Affrontiamo la partita con umiltà e la massima volontà di portarla dove vogliamo. Sarri? Ho avuto l'opportunità di imparare molto da lui, è un allenatore con un'identità chiara e precisa, vincente in molte realtà". 

Ultimi video

01:45
Milan, che festa

Milan, che festa

01:20
DICH NICOLA PRE TORINO DICH

Cremonese, Nicola: "Non facciamoci ingannare dal Toro"

01:28
DICH PALLADINO PRE CAGLIARI DICH

Atalanta, Palladino: "Dobbiamo risalire in campionato"

01:38
Da McKennie a David

McKennie a David, l'oro di Spalletti

01:37
Napoli, viaggi indigesti

Napoli, che disastro le trasferte

01:32
De Laurentiis show

Stadio ma non solo: è De Laurentiis show

01:29
Milan, c'è il Sassuolo

Milan, c'è il Sassuolo e Allegri tocca ferro

01:30
Modric sogno Milan

Modric va al... Max: "Allegri è un vincente"

01:31
Sfida De Rossi-Chivu

De Rossi-Chivu: nemici mai

01:46
Lautaro e la sua Inter

Lautaro: "Mai così forte e per lo scudetto dico..."

00:56
MCH STATUA MESSI INDIA MCH

Messi, a Calcutta una statua di 21 metri

03:28
DICH MUSETTI GRAN GALA 11/12 DICH

"Musetti: "Mi dò un 8.5-9 per il 2025"

01:41
Parola agli arbitri

Parola agli arbitri

01:37
Certezza De Ketelaere

Certezza De Ketelaere

01:54
Inter, la solita storia

Inter, la solita storia

01:45
Milan, che festa

Milan, che festa

I più visti di Calcio

DICH CHIVU POST INTER-LIVERPOOL DICH

Chivu: "Abbiamo perso per un episodio, sappiamo che 12 punti non bastano"

Milan, che festa

Milan, che festa

MCH CALCIO BALILLA MILAN MCH

Milan, il calcio balilla con Modric e Leao è uno show

CONF SPALLETTI POST 10/12 DICH

Spalletti: "Se i tifosi sono con noi abbiamo più energia, dobbiamo crescere dal punto di vista caratteriale"

DICH SPALLETTI SU PAFOS DICH

Spalletti. "Pafos buona squadra, tranne che con il Bayern hanno sempre fatto buona figura"

Pulisic, febbre da gol

Pulisic, febbre da gol

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:01
Brocchi, esordio flop in seconda categoria e duro sfogo in spogliatoio VIDEO
19:00
Cremonese, Nicola: "Contro il Toro sarà una partita durissima"
18:34
Parma, Cuesta: "Spero di avere Circati dopo la pausa"
17:23
L'Udinese ha invitato domenica allo stadio alluvionati e senza tetto dopo frana
16:06
Serie A, Allegri miglior allenatore del mese di novembre