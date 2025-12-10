Juventus-Pafos, Zhegrova titolare dopo un anno: l'ultima volta a dicembre 2024

A causa di un problema agli adduttori, l'attaccante kosovaro ha saltato tutta la seconda metà dell'ultima stagione, arrivando in bianconero solamente all'ultimo giorno di mercato e fuori condizione. Proprio per questo motivo, Tudor prima e Spalletti poi non l'hanno mai voluto rischiare dall'inizio, ma questa sera potrebbe tornare titolare a distanza di un anno dall'ultima volta. Infatti, nella passata stagione, Zhegrova ha giocato l'ultima partita da titolare il 14 dicembre 2024 in Ligue 1 contro il Marsiglia, dove, tra l'altro, è rimasto in campo solamente nei primi 45 minuti di gioco. Da lì in poi, solamente i 100 minuti con la Juventus, di cui nessuno da titolare. Qualora questa sera desse risposte importanti, ecco che Spalletti potrebbe definitivamente decidere di puntare su di lui, insidiando così il posto di Conceicao.