Calcio
juventus
LA NOVITà

Juventus-Pafos, Zhegrova titolare dopo un anno: l'ultima volta a dicembre 2024

L'ultima partita da titolare in Champions League era stata proprio contro la Juventus, gara nella quale servì un assist a David

di Martino Cozzi
10 Dic 2025 - 10:14

A meno di clamorosi ripensamenti, questa sera Edon Zhegrova scenderà in campo da titolare nella sfida di Champions League con il Pafos. Ad annunciarlo è stato lo stesso Spalletti in conferenza, che individuato nella sfida con i ciprioti l'occasione giusta per schierare l'ex attaccante del Lille per la prima volta dal primo minuto con la maglia bianconera. Sin qui, infatti, Zhegrova ha raccolto solamente 100 minuti, tutti da subentrato in 8 partite: il suo "record" sono i 26 minuti con l'Atalanta, poi non è mai andato oltre i 18 se non con il Torino. 

A causa di un problema agli adduttori, l'attaccante kosovaro ha saltato tutta la seconda metà dell'ultima stagione, arrivando in bianconero solamente all'ultimo giorno di mercato e fuori condizione. Proprio per questo motivo, Tudor prima e Spalletti poi non l'hanno mai voluto rischiare dall'inizio, ma questa sera potrebbe tornare titolare a distanza di un anno dall'ultima volta. Infatti, nella passata stagione, Zhegrova ha giocato l'ultima partita da titolare il 14 dicembre 2024 in Ligue 1 contro il Marsiglia, dove, tra l'altro, è rimasto in campo solamente nei primi 45 minuti di gioco. Da lì in poi, solamente i 100 minuti con la Juventus, di cui nessuno da titolare. Qualora questa sera desse risposte importanti, ecco che Spalletti potrebbe definitivamente decidere di puntare su di lui, insidiando così il posto di Conceicao. 

Inoltre, poco più di un anno fa, a novembre 2024, Zhegrova era stato protagonista servendo un assist a Jonathan David nella sfida di Champions tra Lille e Juventus, la sua ultima partita da titolare in Europa. Questa sera ha l'occasione di accendere con le sue giocate una Juventus apparsa sin qui sterile e, magari, tornare a far esultare il suo ex compagno di squadra di tempi del Lille. Corsi e ricorsi storici

juventus
pafos
zhegrova
juventus-pafos
luciano spalletti

