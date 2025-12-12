Logo SportMediaset

Carnevali: "Il Sassuolo con il Milan farà sua parte, no trattative per Muharemovic"

12 Dic 2025 - 20:05

"Il Milan? Giocare contro Allegri, che è stato un allenatore del Sassuolo, c'è un legame particolare e reputo che sia uno degli allenatori più forti che abbiamo in assoluto. Giochiamo contro una grande squadra e cercheremo di fare del nostro meglio". Così l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali parlando a margine dell'assemblea odierna della Lega Serie A. "Io penso che già ritornare a San Siro per noi è un grande onore. Per cui siamo contenti e nello stesso tempo siamo fiduciosi di poter fare la nostra parte", ha aggiunto. Parlando del rendimento della squadra e del lavoro del tecnico Fabio Grosso, Carnevali ha aggiunto: "Non è che lo scopriamo in questa stagione, se abbiamo fatto una scelta con lui è perché sappiamo il valore dell'allenatore, il valore della persona. Comunque riputiamo che mister Grosso, già dall'anno scorso, ha dimostrato i suoi valori e li sta portando avanti anche in questa stagione". Capitolo mercato, diverse big sulle tracce del difensore Muharemovic. "Noi non abbiamo mai parlato in questo momento con altri club, sentiamo dire appunto che c'è interesse. Io credo che l'unica cosa che sappiamo è appunto che è un giocatore che ha grandi qualità, ha caratteristiche importanti. In questo tipo di ruolo non ce ne sono così, soprattutto per la giovanità che ha. Però al momento non c'è nessuna trattativa", ha detto Carnevali che ha infine fatto il punto sulle condizioni di Berardi. "Sta recuperando, è chiaro che è un giocatore che a noi manca. Manca tanto, manca sul campo, manca un po' all'interno del gruppo, ma perché? Perché Berardi è un campione", 

