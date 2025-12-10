Spalletti: "Era fondamentale vincere, ma non siamo contenti"

Serve tempo per vedere la mano dell'allenatore, ma Spalletti lancia un messaggio chiaro al gruppo: "Per me non cambia quello che è il mio pensiero sui calciatori, per ora si sta facendo poco di quello che io mi aspetto, troppo poco. Però quando parli di tempo, noi siamo tornati da Napoli, si è guastato l'aereo, siamo rientrato alle 5 la mattina. Poi si arriva il giorno dopo, si fanno due passettini, il giorno dopo siamo in ritiro per la partita, e anche hanno da recuperare i calciatori. Io gli ho fatto fare un po' di allenamento ieri, ma una roba minima di simulazioni di modo di stare in campo, di tattica di squadre. Poi stamattina si sono fatti due calci piazzati a favore e due posizioni, non ritrovi il ritmo, non trovi l'intensità, non vedi quando quello arriva in ritardo, non c''è possibilità di stargli addosso e fargli sentire il fiato sul collo. L'altro giorno fui incolpato di togliere Yildiz nei 20 minuti finali, togliendoli questo quarto d'ora anche stasera, io spero che recuperi meglio per la partita di Bologna, perché poi quelli che rimangono nei muscoli e nelle gambe sono i 20 minuti finali, quando hai già fatto fatica e ci carichi l'ultimo stress di corse e di ricorse, è quello ti butta proprio a zero da un punto di vista energetico. Per cui ogni tanto togliere 20 minuti a qualcuno fa la differenza. Poi quelli che hanno giocato poco devono crescere, anche lo stesso Miretti che ha giocato benino, ma ha bisogno di stare un po' dentro il campo perché può fare di più. Adzic è un buon calciatore, è uno che ha qualità, ma si vede che quando poi entra dentro 20 minuti... ci sono delle cose da mettere a posto , di portare a livello questa squadra in diversi elementi, perché va portata a livello, poi sono convinto che si possa far vedere qualcosa di differente, però per il momento si va piano, è vero".