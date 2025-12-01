Schillaci, al via la raccolta per dedicargli una statua di bronzo

Nella stessa giornata, nella sede del Comune di Palermo, nella 5° Circoscrizione, verranno consegnate alla famiglia Schillaci e ai 19 sponsor del murale, le riproduzioni d'arte firmate dall’autore Andrea Sposari e da chi ha fatto la foto, Vincenzo Pennino, con un certificato di originalità siglato dalla Fondazione Made in Sicily. Le riproduzioni in fine art sono 114 (6 sei serie da 19) come le squadre dove il campione ha giocato:Serie Azzurra (nazionale), Serie Bianconera (Juventus), Serie Nerazzurra (Inter), Serie Giallorossa (Messina), Serie blu (Jubilo Wakata) e la sua squadra dove non ha giocato ed avrebbe tanto voluto farlo (Serie Rosanero, Palermo). Le sei serie sono anche un omaggio ai 6 gol che lo hanno reso capocannoniere nel mondiale 1990.