Calcio

Schillaci, al via la raccolta per dedicargli una statua di bronzo

01 Dic 2025 - 15:05
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La Fondazione Made in Sicily, in collaborazione con la famiglia Schillaci, lancia una raccolta solidale finalizzata a realizzare una statua in bronzo di Salvatore Schillaci, il Totò grande campione di football ormai mito tutto italiano di eroe autentico, sincero, che dal nulla, arrivando dalla periferia del Sud, il quartiere del Capo di Palermo, con un solo campionato - Italia ’90 - diventò d’improvviso il simbolo stesso del Mondiale, e un esempio di vita.

La sua storia, fuori dallo sport e nello sport, è come una fiaba di quelle che oggi non si osa nemmeno più immaginare, in un mondo in cui tutti i valori tradizionali sembrano andare in rovina, e per questo, la Fondazione Made in Sicily ETS si impegna a salvaguardarla e a farla conoscere alle nuove generazioni così affamate di modelli positivi e di fiducia nel futuro.

Dopo aver realizzato un murale dedicato a Schillaci, nel quartiere Passo di Rigano della sua città, in acciaio ultrariflettente e sfavillante, inaugurato a settembre e già meta di un costante pellegrinaggio di siciliani e turisti, a un anno dalla sua morte, la Fondazione, in occasione del prossimo lunedì 1 dicembre 2025, ricorrenza della nascita dell’atleta (avrebbe 61 anni), lancia una nuova iniziativa in suo nome: la proposta di una stampa con l’effige del murale per un’offerta minima di 20 euro, 25X35, numerata e timbrata Made in Sicily, e di una serie di riproduzioni in fine art per una offerta di € 1.900. per coprire le spese della statua e relative attività di comunicazione, valutate in circa € 100.000,00. Il progetto è di installare poi la statua di bronzo a Palermo, Messina e Jawata, in Giappone, dove Toto’ giocò per quattro anni.

Nella stessa giornata, nella sede del Comune di Palermo, nella 5° Circoscrizione, verranno consegnate alla famiglia Schillaci e ai 19 sponsor del murale, le riproduzioni d'arte firmate dall’autore Andrea Sposari e da chi ha fatto la foto, Vincenzo Pennino, con un certificato di originalità siglato dalla Fondazione Made in Sicily. Le riproduzioni in fine art sono 114 (6 sei serie da 19) come le squadre dove il campione ha giocato:Serie Azzurra (nazionale), Serie Bianconera (Juventus), Serie Nerazzurra (Inter), Serie Giallorossa (Messina), Serie blu (Jubilo Wakata) e la sua squadra dove non ha giocato ed avrebbe tanto voluto farlo (Serie Rosanero, Palermo). Le sei serie sono anche un omaggio ai 6 gol che lo hanno reso capocannoniere nel mondiale 1990.

L’evento è promosso dal Presidente della Circoscrizione Andrea Aiello, che dichiara “Nelle periferie delle grandi città, i simboli contano più che altrove.
La figura di Totò Schillaci parla di riscatto e di possibilità, va oltre lo sport e tocca la vita delle persone.
Per questo abbiamo voluto invitare alla cerimonia il Sindaco, il Presidente della Regione, il Questore e il Prefetto: perché le sfide delle periferie non si vincono da soli, ma con una collaborazione concreta tra le istituzioni.”

Nel corso del mese di dicembre, sarà possibile sostenere il progetto della statua in bronzo con un contributo minimo di 19+1 euro, per avere una stampa 25X35 numerata e timbrata Made in Sicily. Le stampe sono già disponibili in alcuni luoghi simbolici del Campione, presso i Campi Ribolla, dove aveva sede la sua scuola calcio, presso Barone Gomme, dove ebbe il suo primo lavoro, e presso alcune delle imprese che hanno sostenuto la realizzazione del Murale, come il Ristorante Millesuoli ed il Ristorantino Leone.

La Fondazione ha scelto come filo conduttore della sua mission: cercare, raccontare, valorizzare le radici che tutta l’umanità ha in comune attraverso l’arte, ma non solo, anche con l’enogastronomia e ogni performance in grado di generare connessioni globali e visioni nuove, interagendo con altre identità di popoli e territori, per contribuire a costruire la pace.

Dalle radici antiche della cultura siciliana, di cui Schillaci è un moderno esempio virtuoso, a quelle italiane, tra l’altro ancora molto sentite dalle comunità dei nostri connazionali all’estero, e di tutti i Paesi del mondo.

Schillaci era un giovane di un quartiere popolare del capoluogo siciliano che con genuino impegno ed entusiasmo, e anche ingegno, riscattò le sue origini e con esse la Sicilia, il suo popolo, la sua nazione. Fondò anche una scuola di calcio - Louis Ribolla, dove- si narra- i ragazzi che non potevano non pagavano l’iscrizione e se le scarpe non erano adatte, lui gliele regalava. Dell’attaccante coraggioso in campo, ma anche nelle battaglie quotidiane, generoso e ‘galantuomo’ “ancora oggi e per sempre – concludono Giovanni Callea e Davide Morici - della Fondazione Made in Sicily, ”resterà come monito a tutti i giovani il messaggio: sogna, fai bene, vinci”.

Atalanta-Fiorentina 2-0: gli highlights

Juventus-Udinese: martedì 2 dicembre alle 21.00 su Italia 1

Lecce-Torino 2-1: gli highlights

Atalanta-Fiorentina 2-0: gli highlights

