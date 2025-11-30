Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
L'ANALISI

La Juve riparte in campionato, ma è Yildiz-dipendente e il ko di Vlahovic preoccupa

I bianconeri hanno rimontato il Cagliari grazie a una doppietta del turco, ma le prestazioni di David e Openda lasciano qualche dubbio sulle opzioni in attacco

di Stefano Ronchi
30 Nov 2025 - 08:37

Dopo la vittoria in Champions col Bodo/Glimt, la Juve riparte anche in campionato grazie al talento cristallino di Yildiz. Al netto della doppietta del turco che ha ribaltato il risultato, trascinato la squadra e deciso il match, il successo col Cagliari però si porta dietro anche qualche dubbio importante sulle opzioni in attacco della banda di Spalletti. Detto che questa Juve sembra ormai Yildiz-dipendente, infatti, l'infortunio di Vlahovic apre scenari un po' preoccupanti sulla potenza di fuoco bianconera. 

Gli ingressi col Cagliari di David, troppo leggero, impreciso e insicuro nelle giocate, e di Openda, scarico e deconcentrato, hanno confermato la sensazione di una situazione piuttosto complicata da gestire nell'immediato per quanto riguarda le alternative al centro del reparto offensivo. Problema con cui Spalletti, senza Dusan a disposizione e con Conceiçaò brillante nello stretto ma poco incisivo sottoporta, dovrà certamente fare i conti e a cui dovrà trovare una soluzione a breve termine.

Magari mescolando le carte dal punto di vista tattico davanti, ma prestando anche molta attenzione alla scelta dei singoli da piazzare sulle corsie esterne. Se da una parte McKennie ha dimostrato di essere un jolly prezioso in grado di dare ritmo, equilibrio e imprevedibilità alla manovra, la brutta prestazione di Kostic col Cagliari, ad esempio, ha confermato che il serbo va utilizzato soprattutto quando ha pochi compiti di copertura e di fronte avversari con meno gamba di lui. 

Certo, in casa Juve qualcosa va ancora registrato anche in mediana nella velocità del giropalla e nel gioco in verticale, ma l'inserimento di Miretti nelle rotazioni e la duttilità di Cambiaso dentro al campo potrebbero essere opzioni interessanti nello  sviluppo del gioco di Spalletti. Tutto cercando di mantenere ovviamente solida la fase difensiva, con Kalulu abile a gestire con efficacia entrambe le fasi, Kelly impegnato a partecipare anche alla costruzione dal basso e Koopmeiners sempre più a suo agio nel ruolo di braccetto. Alla Continassa il cantiere Juve è ancora aperto e la classifica dice ancora settimo posto

Juve-Cagliari: le foto della gara

1 di 25
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

juve
yildiz
vlahovic
david
openda

Ultimi video

01:36
Il Napoli ha ancora fame

Il Napoli ha ancora fame

01:32
DICH TOTTI DA MIAMI SU ROMA-NAPOLI 30/11 SRV

Totti: "Roma-Napoli gara chiave. Gasperini sta facendo grandi cose"

02:22
DICH TONI DA MIAMI DICH

Toni: "Yildiz mi fa impazzire, Juve da scudetto. E Pio Esposito mi somiglia"

01:50
DICH ALLEGRI POST MILAN-LAZIO 29/11 DICH

Allegri: "Collu? Ha arbitrato bene"

03:34
DICH FOFANA POST LAZIO 29-11 DICH

Fofana: "Scudetto? Si parla a maggio, non prima"

01:08
MCH NACIONAL BENFICA 1-2 MCH

Il Benfica vince con una incredibile rimonta, Mourinho esplode di gioia

01:17
MCH AL-HILAL INZAGHI IN SEMIFINALE MCH

Poker dell'Al Hilal di Inzaghi che vola ai quarti di finale della King Cup

02:16
DICH S ESPOSITO POST JUVE CAGLIARI 29/11 DICH

Seba Esposito: "Il pareggio immediato di Yildiz ci ha tagliato le gambe"

03:01
DICH SPALLETTI POST JUVE CAGLIARI DICH

Spalletti: "Squadra timida, la reazione quando ci si è resi conto della brutta figura"

02:25
DICH CONCEICAO POST JUVE-CAGLIARI 29/11 DICH

Conceiçao: "Non siamo stati bravi all'inizio, poi bene con la reazione al gol subito"

01:57
DICH MAROTTA 1 EVENTO GENOVA 29-11 DICH

Marotta: "Degli scudetti alla Juve il più bello è il primo"

03:00
DICH MAROTTA 2 EVENTO GENOVA 29-11 DICH

Marotta: "Dopo il calcio ho un sogno nel cassetto..."

01:09
La Roma e il primo posto

La Roma e il primo posto

01:30
Il record di Ostigard

Il record di Ostigard

01:44
La rinascita di Lookman

La rinascita di Lookman

01:36
Il Napoli ha ancora fame

Il Napoli ha ancora fame

I più visti di Juventus

Da Platini a Pioli: i campioni del mondo 1985 in visita alla Continassa

Standard & Poor's declassa Tether, secondo maggiore azionista Juve: "Troppi rischi"

DICH SPALLETTI POST BODOE-JUVE 25/11 DICH

Spalletti: "Giocato male nel primo tempo? No! Avete visto chi ha vinto qui come ha vinto?"

Spalletti: "Troppo scolastici nei primi 20', Vlahovic si è stirato. Yildiz extra top"

Yildiz bomber letale, jolly Mckennie, Kostic stecca e David sbaglia tanto

Spalletti riparte dalle riserve: Miretti e Openda le novità, Kostic la certezza

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:47
Qualif. Europei U19 femminili, le Azzurrine battono la Bielorussia 2-0
23:38
Milan, Leao segna ed esulta: "Sto imparando, Allegri è un vincente"
23:33
Milan, Tomori: "Siamo una vera squadra. Scudetto? Continuiamo così"
22:25
Spezia, Donadoni: "Domani mi aspetto una reazione"
21:27
Bari, Magalini: "Ci scusiamo per il ko con l'Empoli"