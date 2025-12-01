Empoli, le iniziative per la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, Empoli FC ha promosso una serie di iniziative speciali che hanno coinvolto squadra, società, tifosi e territorio. Un progetto nato dalla volontà del Club di prendere posizione in modo chiaro e visibile, utilizzando il linguaggio dello sport per contribuire a una cultura del rispetto e della consapevolezza. Empoli FC è uno dei pochi club italiani guidati da una figura femminile ai vertici: Rebecca Corsi, Vicepresidente e Amministratore Delegato, ha fortemente sostenuto l’ideazione e la realizzazione di queste iniziative, nella convinzione che il calcio possa e debba farsi veicolo di messaggi positivi e inclusivi. La sua presenza è il segno di un cambiamento culturale in atto che il Club vuole sostenere anche fuori dal campo.