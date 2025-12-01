Juventus, lesione di alto grado all'adduttore per Vlahovic

Come comunicato dalla Juventus attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, "in seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus - Cagliari ,questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate".