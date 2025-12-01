Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Juventus, lesione di alto grado all'adduttore per Vlahovic

01 Dic 2025 - 14:56
© Getty Images

© Getty Images

Come comunicato dalla Juventus attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, "in seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus - Cagliari ,questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate".

Ultimi video

03:05
Atalanta-Fiorentina 2-0: gli highlights

Atalanta-Fiorentina 2-0: gli highlights

01:22
DICH SPALLETTI SU VLAHOVIC 01-12 DICH

Spalletti: "Vlahovic starà fermo 2-3 mesi, peccato perchè era molto dentro alla squadra"

01:41
DICH SPALLETTI CONF STAMPA 01-12 DICH

Spalletti: "Abbiamo l'esigenza di essere belli e vincenti, intanto però pensiamo a vincere"

00:48
DICH SPALLETTI SU PIETRANGELI 01-12 DICH

Spalletti ricorda Pietrangeli:""Lui ha insegnato a vincere, io sono cresciuto con il tennis"

00:39
DICH SPALLETTI SU PERIN-DIGREGORIO 01-12 DICH

Spalletti: "Di Gregorio è il numero uno, ma per me Perin è anche l'influencer dello spogliatoio"

01:30
Obiettivo 20 gol

Milan, il nuovo Leao: obiettivo 20 gol

01:33
Cercasi un'occasione

Juve, Zhegrova cerca un'occasione

00:22

Barça-Atletico, la supersfida martedì in seconda serata su Italia 1

01:00
MCH VLAHOVIC J MEDICAL 01-12 MCH

Vlahovic al JMedical tra smorfie e preoccupazione

00:33
Juventus-Udinese: martedì 2 dicembre alle 21.00 su Italia 1

Juventus-Udinese: martedì 2 dicembre alle 21.00 su Italia 1

01:20
HIGHLIGHTS BOCA-RIVER 1/12 MCH

Boca-Argentinos Jrs: emozioni senza fine, l'urlo di Buenos Aires

03:11
DICH CANDELA DA MIAMI DICH

Candela: "Roma battuta dalla squadra più forte insieme all'Inter. Quasi meglio così..."

01:28
DICH MATERAZZI DA MIAMI DICH

Materazzi: "Speriamo di portare a casa un trofeo, magari già dalla Supercoppa"

01:50
Buongiorno: "Grande spirito"

Buongiorno: "Grande spirito"

02:05
Lecce-Torino 2-1: gli highlights

Lecce-Torino 2-1: gli highlights

03:05
Atalanta-Fiorentina 2-0: gli highlights

Atalanta-Fiorentina 2-0: gli highlights

I più visti di Calcio

CLIP CHIVU ALLARME IN CONFERENZA PER SITO 30/11 SRV

Sorriso Chivu: suona l'allarme in conferenza e lui…

Lionel Messi, 405 assist

Messi diventa il Re degli assist, chi dietro lui? La classifica dei migliori 10

DICH SPALLETTI POST JUVE CAGLIARI DICH

Spalletti: "Squadra timida, la reazione quando ci si è resi conto della brutta figura"

MCH NACIONAL BENFICA 1-2 MCH

Il Benfica vince con una incredibile rimonta, Mourinho esplode di gioia

Inter, what's going on?

Inter, che succede? Le sconfitte sono già 5

La rinascita di Lookman

La rinascita di Lookman

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:57
Sassuolo, lesione di medio grado per Berardi
16:24
Empoli, le iniziative per la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne
15:05
Schillaci, al via la raccolta per dedicargli una statua di bronzo
14:56
Juventus, lesione di alto grado all'adduttore per Vlahovic
14:21
Francia, ex portiere di Nancy e Sochaux a processo per stupro aggravato