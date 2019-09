Ronaldo: "Georgina la sposerò, che male quando alla tv parlavano dell'accusa di stupro"

L'INTERVISTA

"Ricordo che ero in salotto con la mia ragazza a guardare la TV per ascoltare le ultime notizie e parlavano di Cristiano Ronaldo: ha fatto questo, ha fatto quello... A un certo punto ho sentito i miei figli che scendevano le scale e ho cambiato canale. Ero in imbarazzo. Non volevo che sentisse come parlavano del padre. Mi faceva sentire davvero male". Nell'intervista a Good Morning Britain, programma del canale inglese ITV, il fuoriclasse della Juventus ha svelato le sue sensazioni a proposito del caso Mayorga, cioè dell'accusa di stupro ai suoi danni. CR7 scoppia a piangere: ""Mio padre non ha visto niente"