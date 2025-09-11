Openda: "Sono un numero 9, Juve scelta facile perché è un grande club"

In casa Juventus è il giorno della presentazione di Lois Openda ed Edon Zhegrova, gli ultimi colpi di mercato che vanno a completare un attacco sulla carta fortissimo. Il primo a prendere la parola dopo il dg Damien Comolli è l'attaccante kosovaro: "Sono molto felice di essere alla Juventus, molto orgoglioso. Questi primi giorni sono stati grandiosi - le sue prime parole - È il club che mi ha convinto. Ho sempre voluto arrivare in un grande club. Conosco bene David già da prima. Penso che questa squadra ha tanta qualità, sono convinto di poter dare il mio contributo"". Sul suo stato di forma: "Fisicamente ho avuto un periodo non facile per via dell'infortunio. Ho ripreso a lavorare duramente con lo staff. Molto presto sarò pronto". Ai tempi del Lille fece impazzire la retroguardia della Juventus: "Per noi quella fu una partita molto importante per metterci in mostra. Ora quel periodo è finito, adesso penso alla Juventus. Tutti stanno facilitando il mio inserimento. Non vedo l'ora di giocare". Sugli obiettivi della squadra: "Come ho detto prima, penso che questa squadra ha tantissima qualità, vuole vincere tutte le partite. Cercheremo di vincere, vedremo che cosa succederà". Le prime sensazioni sulla squadra: "Ho appena cominciato ad allenarmi. Dovevo ottenere tutta la documentazione, ho iniziato martedì. Ho parlato con Tudor, vediamo dove giocherò". Sabato c'è il Derby d'Italia: "Ne ho parlato con l'allenatore, non farò ancora parte della partita. So dell'importanza del match. Inter e Juventus sono due grandi club".