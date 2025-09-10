Juve, Conceiçao ancora a parte: Koop in vantaggio su Openda e McKennie

Alla Continassa procedono i lavori in vista del Derby D'Italia. Dopo i rientri di Cambiaso, Gatti, Locatelli, Koopmeiners, Yildiz e Openda e il ritorno in gruppo di Cabal e Perin, Tudor ha iniziato a raccogliere più informazioni in campo sulle condizioni dei giocatori a disposizione e sulle possibili opzioni per l'attacco. Ancora acciaccato e in dubbio per il big match, Conceiçao si è allenato ancora a parte. Le sue condizioni non preoccupano lo staff medico della Juve, ma al momento sembra difficile un suo impiego da titolare contro l'Inter.