Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
VERSO IL DERBY D'ITALIA

Juve, Conceiçao ancora a parte: Koop in vantaggio su Openda e McKennie

Lo staff medico bianconero monitora le condizioni del portoghese e Tudor studia le mosse anti-Inter

10 Set 2025 - 21:19
© juventus.com

© juventus.com

Alla Continassa procedono i lavori in vista del Derby D'Italia. Dopo i rientri di Cambiaso, Gatti, Locatelli, Koopmeiners, Yildiz e Openda e il ritorno in gruppo di Cabal e Perin, Tudor ha iniziato a raccogliere più informazioni in campo sulle condizioni dei giocatori a disposizione e sulle possibili opzioni per l'attacco. Ancora acciaccato e in dubbio per il big match, Conceiçao si è allenato ancora a parte. Le sue condizioni non preoccupano lo staff medico della Juve, ma al momento sembra difficile un suo impiego da titolare contro l'Inter

Leggi anche

Bremer dopo il ritorno: "Mi sento un leader, Tudor ci aiuta tanto"

Dunque sotto con le alternative. Accantonando l'ipotesi Zhegrova, lontano dai campi da troppo tempo per essere buttato subito nella mischia in una gara così importante, e tenendo invariato il solito 3-4-2-1, sulla trequarti sono in tre a giocarsi una maglia dall'inizio per un posto accanto a Yildiz: Koopmeiners, McKennie e Openda. L'olandese per ora sembra in pole rispetto agli altri due, ma anche l'americano e il nuovo arrivato rappresentano una valida alternativa: il primo per un assetto tattico più equilibrato, il secondo per manovrare con più dinamismo e vivacità tra le linee. 

Leggi anche

Juve, inaugurata la "Hall of Fame": "Un omaggio alle leggende bianconere"

Ma il doppio trequartista non è l'unica soluzione offensiva a cui sta pensando Tudor per il big match dello Stadium di sabato. Al netto delle condizioni di Conceiçao, che verrà costantemente monitorato giorno dopo giorno, per il Derby D'Italia Tudor potrebbe anche decidere di mischiare un po' le carte e cambiare modulo, piazzando Yildiz alle spalle di David e di uno tra Openda e Vlahovic. Una scelta per dare più peso all'attacco bianconero da una parte e disturbare in avvio di manovra il play basso nerazzurro dall'altra. Alla Continassa si studiano le mosse anti-Inter

Juve, ecco la terza maglia ispirata ai vigneti del Piemonte: in posa anche Buffon e Barzagli

1 di 25
© juventus.com
© juventus.com
© juventus.com

© juventus.com

© juventus.com

juve
conceicao
derby d'italia

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:29
Sabato Fiorentina-Napoli

Sabato Fiorentina-Napoli

02:09
DICH GALLIANI

Galliani: "Sono al 50esimo campionato da dirigente"

01:30
DICH MAROTTA

Marotta: "Ho avuto la fortuna di trasformare una passione in un mestiere"

00:54
DICH LEAO

Leao: "E' una lesione per cui non si possono prendere rischi"

01:07
DICH CODA

Coda: "Abbiamo cambiato tanto e ci vuole un po' di adattamento"

00:50
DICH CARLOS AUGUSTO

Carlos Augusto: "Siamo l'Inter e dobbiamo giocare ogni campionato per vincerlo"

01:46
DICH LUDI OK

Ludi (ds Como): "Vogliamo migliorare la classifica dell’anno scorso"

02:01
DICH GABBIA

Gabbia: "Stiamo cercando di seguire Allegri e miglioreremo"

00:54
DICH BONANSEA

Bonansea: "Le ragazze della pallavolo hanno fatto qualcosa di pazzesco"

00:47
DICH CIURRIA

Ciurria: "Voglio"dimostrare che sono da Serie e posso ambire alla Nazionale"

01:16
DICH VARDY PRESENTAZIONE 10/9 DICH

Vardy: "Ho scelto la Cremonese perché mi ricordava il Leicester"

00:19
MCH VARDY A CREMONA 10/9 MCH

L'entusiasmo di Cremona per Vardy

01:28
DICH BACCAGLIANI SU TATUAGGIO PALERMO (2017) SRV

Morto Baccaglini, il presidente con il Palermo tatuato sul cuore

04:28
INTERVISTA BACCAGLINI - PRESIDENTE PALERMO - 24/03/2017 SRV

Baccaglini, l'intervista del 2017: "Il mito di Buffon e il mio Palermo"

01:18
Konè, un valore aggiunto

Konè, un valore aggiunto

01:29
Sabato Fiorentina-Napoli

Sabato Fiorentina-Napoli

I più visti di Juventus

Juve, inaugurata la "Hall of Fame": "Un omaggio alle leggende bianconere"

Juve, ecco la terza maglia ispirata ai vigneti del Piemonte: in posa anche Buffon e Barzagli

Juve, nuovi scatti della terza maglia 2025/2026 ispirata alle Langhe

La Juventus inaugura la sua Hall of Fame: "Un omaggio alle leggende"

La Juve si prepara: Koop e Yildiz subito alla Continassa. Zhegrova ci prova, Conceiçao va ko

La RefCam sbarca in Serie A: esordio in Juventus-Inter

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:14
Infantino a Milano, visita in sedi Lega Serie A e Milan
22:16
Serie B, le designazioni arbitrali della 3/a giornata
22:13
Juve, Cambiaso: "Siamo carichi per la stagione"
21:21
Serie B, ecco la campagna per promuovere la bellezza dell'Italia
20:32
Mondiali 2026: al via prime procedure per vendita biglietti