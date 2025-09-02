Openda: "Così emozionato della Juve da non dormire la notte"

Il belga si racconta: "Punto su velocità e potenza, conosco la Serie A"
Lois Openda è stato il fiore all'occhiello della campagna acquisti della Juve. Arrivato negli ultimi giorni di mercato in prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a circa 45 milioni di euro, si è raccontato così ai canali ufficiali bianconeri: "Quando ho saputo che c'era la possibilità di arrivare qui non ho neppure dormito, sono molto felice e pronto per questa nuova avventura. Tutti mi hanno accolto bene, sia il club che i tifosi già a partire dall'aeroporto. Le strutture del centro sportivo sono molto belle, c'è tutto il necessario per rendere al meglio".
L'ex Lipsia passa alle caratteristiche tecniche: "I miei punti di forza sono potenza e velocità. Sono un giocatore rapido a cui piace sfruttare gli spazi. Metterò tutto questo al servizio della squadra, sperando anche di segnare. Conosco abbastanza bene il calcio italiano e ho affrontato anche un paio di squadre di Serie A: in questo campionato ci sono difese forti, ma non vedo l'ora dell'esordio".
Infine l'immancabile messaggio ai tifosi: "Ciao a tutti, sono molto felice di essere qui e non vedo l’ora di giocare la prima partita allo Stadium e vivere una bella stagione".
