Openda: "Così emozionato della Juve da non dormire la notte"

Lois Openda è stato il fiore all'occhiello della campagna acquisti della Juve. Arrivato negli ultimi giorni di mercato in prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a circa 45 milioni di euro, si è raccontato così ai canali ufficiali bianconeri: "Quando ho saputo che c'era la possibilità di arrivare qui non ho neppure dormito, sono molto felice e pronto per questa nuova avventura. Tutti mi hanno accolto bene, sia il club che i tifosi già a partire dall'aeroporto. Le strutture del centro sportivo sono molto belle, c'è tutto il necessario per rendere al meglio".