Juventus, Vlahovic operato oggi a Londra: rientro previsto a marzo

L'attaccante bianconero si sottoporrà all'intervento chirurgico: almeno tre mesi per il recupero

di Redazione
04 Dic 2025 - 08:43

Dusan Vlahovic verrà operato questo pomeriggio alla Mayo Clinic di Londra: l'attaccante della Juventus, che aveva rimediato una lesione di alto grado all’adduttore lungo della coscia sinistra durante la sfida di campionato dello scorso sabato contro il Cagliari, alla fine, d'accordo con lo staff medico bianconero, ha scartato l'ipotesi della terapia conservativa, optando per l'intervento chirurgico.

Per quanto riguarda i tempi di recupero, è ancora troppo presto per stabilirli: bisognerà attendere l'intervento e, soprattutto, la riabilitazione anche se si parla già di almeno tre mesi. Insomma, al momento, si può semplicemente ipotizzare un rientro non prima di metà marzo.

Intanto, sul proprio profilo Instagram, il serbo ha lanciato un messaggio ai tifosi della Juventus: "Ci vediamo presto". Una speranza condivisa da tutto l'ambiente bianconero. 

juventus
dusan vlahovic
infortunio

