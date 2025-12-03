Vlahovic ha deciso: sarà operato giovedì pomeriggio a Londra

L'attaccante bianconero si sottoporrà all'intervento chirurgico: almeno tre mesi per il recuperodi Redazione
Terapia conservativa o intervento? Alla fine Dusan Vlahovic ha optato per la seconda opzione e sarà operato domani pomeriggio a Londra. L'attaccante della Juventus aveva rimediato una lesione di alto grado all’adduttore lungo della coscia sinistra durante la sfida di campionato dello scorso sabato contro il Cagliari.
Per quanto riguarda i tempi di recupero, è ancora troppo presto per stabilirli: bisognerà attendere l'intervento e, soprattutto, la riabilitazione anche se si parla già di almeno tre mesi. Inizialmente, Vlahovic sperava di cavarsela con la terapia conservativa: un percorso che avrebbe previsto 45 giorni di riposo assoluto più un mese di riatletizzazione, per uno stop complessivo di circa due mesi e mezzo. Tuttavia, lo scenario sembrerebbe cambiato e nelle ultime ore i medici gli hanno consigliato l'operazione chirurgica.
Intanto, sul proprio profilo Instagram, il serbo lancia un messaggio ai tifosi della Juventus: "Ci vediamo presto". Una speranza condivisa da tutto l'ambiente bianconero.