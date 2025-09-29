Locatelli, da punto fermo alla panchina: ora il capitano chiede spazio

Anche in campionato, l'ex Sassuolo fatica a trovare spazio. Schierato titolare nella trasferta di Verona, Locatelli ha giocato solo il primo tempo per poi accomodarsi in panchina durante l'intervallo e lasciare spazio ancora una volta a Koop. Sabato, però, il minutaggio è diminuito ulteriormente e ha recitato uno zero. Il capitano bianconero ha dovuto osservare da bordo campo il pareggio contro la Dea e nel momento in cui Thuram ha chiesto il cambio per un fastidio al polpaccio, Tudor ha preferito inserire McKennie.