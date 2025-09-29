Locatelli, da punto fermo alla panchina: ora il capitano chiede spazio

Il minutaggio del centrocampista, titolare nelle prime tre uscite, è nettamente diminuito: mercoledì l'occasione per rilanciarsi
La stagione di Manuel Locatelli ha preso una piega inaspettata. Il capitano della Juventus, punto fermo nelle prime tre uscite stagionali, ora non è più così inamovibile e il minutaggio delle ultime partite lo dimostra.
Dopo la vittoria per 4-3 contro l'Inter, Tudor ha deciso di gestire in modo diverso il centrocampista. Alla prima di Champions League con il Borussia Dortmund (4-4), Locatelli è entrato al minuto 69 al posto di Koopmeiners. Ed è proprio l'olandese la carta che il tecnico bianconero sembra preferirgli ultimamente, nonostante qualche perplessità da parte di tifosi e addetti ai lavori, visto che le sue prestazioni sono ancora lontane da quelle messe in mostra ai tempi dell'Atalanta.
Anche in campionato, l'ex Sassuolo fatica a trovare spazio. Schierato titolare nella trasferta di Verona, Locatelli ha giocato solo il primo tempo per poi accomodarsi in panchina durante l'intervallo e lasciare spazio ancora una volta a Koop. Sabato, però, il minutaggio è diminuito ulteriormente e ha recitato uno zero. Il capitano bianconero ha dovuto osservare da bordo campo il pareggio contro la Dea e nel momento in cui Thuram ha chiesto il cambio per un fastidio al polpaccio, Tudor ha preferito inserire McKennie.
Allo scarso impiego, si sono aggiunte anche le critiche sui social. Dopo la prestazione poco brillante contro l'Hellas, qualche tifoso della Juventus ha criticato Locatelli su Instagram, invitandolo a lasciare i bianconeri perché "non all'altezza". La moglie del centrocampista, però, non ci ha pensato due volte a difenderlo: "Leggere questi commenti sotto la foto della nascita di nostro figlio mi fa davvero pensare a quanta frustrazione ci sia...Ma perché tutta questa cattiveria?".
Nonostante il periodo non sia dei migliori, è ancora presto per parlare di un "caso Locatelli". Mercoledì la Juventus sarà impegnata in Spagna contro il Villareal per la seconda giornata di Champions e il capitano bianconero potrebbe avere ottime possibilità di tornare titolare. Con Thuram da monitorare, Locatelli giocherebbe in coppia con uno tra Koopmeiners e McKennie: un'occasione, quindi, per riprendersi la sua Juve e i tifosi.
