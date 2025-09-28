Juve, l'enigma David: da acquisto super dell'estate a panchinaro di lusso

Resta il fatto che il difensore brasiliano è uscito a un quarto d'ora dalla fine e, in ogni caso, David sarebbe stato l'ultimo slot per i pochi minuti finali. Poi ai bianconeri è andata di lusso, visto che per Bremer è entrato Cabal che ha trovato la rete del pari. Il canadese arrivato dal Lille sembrava certo del posto da titolare ma le gerarchie sono cambiate. O meglio, l'impressione è che Tudor stia cercando ancora di capire quale possa essere la formula giusta per il suo 2+1 nel settore offensivo. Con l’Atalanta, considerando che Juric è un grande fan dell'uno contro uno a tutto campo, ha scelto tre giocatori che danno pochi punti di riferimento, con Adzic, Yildiz e Openda a muoversi su tutto il fronte offensivo. Poi sono entrati Vlahovic e Zhegrova con lo stesso sistema di sempre. E' probabile che David, senza l'infortunio di Bremer, avrebbe preso il posto di Koopmeiners con Adzic spostato a centrocampo per tentare l'assalto finale.