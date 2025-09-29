Logo SportMediaset
l'intervista

Papà Huijsen e l'addio del figlio alla Juve: "Uno shock, Thiago Motta fu brutale"

Donny Huijsen duro anche con Giuntoli: "Categorico. E pensare che Dean stava benissimo a Torino"

29 Set 2025 - 09:29

Dean Huijsen rischia di essere uno dei più grandi rimpianti di mercato degli ultimi anni per la Juve: la cessione al Bournemouth l'anno scorso già non aveva fatto piacere a diversi tifosi, la grande annata giocata in Premier League a cui ha fatto seguito il clamoroso trasferimento, qualche mese fa, al Real Madrid per 60 milioni ha solo rincarato la dose. E pensare che il difensore olandese sarebbe rimasto volentieri in bianconero, secondo quanto racconta Donny Huijsen, papà e agente del giocatore: "Dean stava a meraviglia a Torino, parla benissimo italiano, era apprezzato e ben voluto sia dai compagni di squadra che dallo staff". 

Per questo quando gli è stato comunicato della volontà di cederlo ci è rimasto malissimo: "È stato un vero shock. Non ci potevamo credere, ci siamo rimasti di sasso. Male, troppo male. Un giorno nero. Bruttissimo. Un fulmine a ciel sereno. Ma perché? Ci chiedevamo senza poter comprendere i motivi della separazione forzata" il racconto del padre a Tuttosport. Che poi punta il dito verso due persone in particolare, che oggi non sono più alla Juventus: "Giuntoli è stato categorico e Motta brutale quando gli hanno detto che non avrebbe più fatto parte del progetto e che doveva andarsene, che non aveva più il permesso di allenarsi con la prima squadra".

Il quotidiano piemontese riporta le voci secondo le quali Giuntoli sarebbe stato mandato via da John Elkann anche per la cessione di Huijsen, questa la risposta di papà Donny: "Lui (Giuntoli, ndr) e Motta non sono propriamente da annoverare tra i miei migliori amici...".

Huijsen ufficiale al Real: pagata la clausola da 60 milioni, soldi anche a Juve e Malaga

dean huijsen
papa
thiago motta
juve

