La Juventus sfida la Roma per accorciare sull'Inter

VERSO JUVE-ROMA

I bianconeri cercano la vittoria che varrebbe il -2 dalla capolista, ma Dybala e Lukaku sognano lo scherzetto

La frenata dell'Inter a Marassi , costretta al pareggio dall'ex bianconero Dragusin, regala alla Juventus l'occasione di portarsi a -2 dai nerazzurri. Almeno sulla carta, visto che la squadra di Allegri manderà in archivio il 2023 della Serie A affrontando questa sera allo Stadium la Roma. Del grande nemico Mourinho, di Dybala e Lukaku, che sono stati rispettivamente un amore passato e il presente mancato della Signora. Una sfida delicata e non semplice per la seconda in classifica, che però riaprirebbe anche la volata per il titolo d'inverno. Con una pareggio a Torino, invece, a festeggiare con una giornata di anticipo sulla fine del girone di andata sarebbero Lautaro e compagni.

Vedi anche juventus Juve, Allegri: "La Roma è una squadra scorbutica, servono equilibrio e pazienza" Due allenatori dalla filosofia simile, due realtà a caccia di obiettivi diversi, un grande ex che torna a disposizione e che potrebbe rappresentare l'ago della bilancia di una sfida che si preannuncia equilibrata, tra due squadre che si assomigliano. L'anno si chiuderà con il duello in panchina tra Max Allegri e José Mourinho, due tra gli ultimi esponenti della corrente dei "risultatisti". A Torino la posta in palio è alta: la Vecchia Signora vuole restare in corsa per il tricolore e continuare a sognare, i giallorossi invece ambiscono a restare in scia al quarto posto che vale l'accesso alla prossima Champions League.

Vedi anche roma Roma, Mourinho: "Dybala a disposizione, ma non dico se sarà titolare" Lo Special One ha gli uomini contati in difesa, in compenso però potrà contare sulla classe e il talento di Paulo Dybala, protagonista di un recupero lampo dopo lo stop con la Fiorentina che gli consentirà di prender parte al big-match. Dalla parte opposta anche Allegri nasconde le carte, soprattutto per la coppia d'attacco, annunciando che a parte Kean, De Sciglio e Alex Sandro gli altri stanno tutti più o meno bene. Compresi Vlahovic e Chiesa, che dovrebbero partire in coppia, anche se Yildiz, in rampa di lancio dopo il gol della scorso turno a Frosinone, si candida per affiancare il serbo dall'inizio.