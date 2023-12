Roma, Mourinho: "Dybala a disposizione, ma non dico se sarà titolare"

VERSO JUVE-ROMA

"Juve risultatista? Per me è una cosa positiva. Bonucci? Non ne parlo, ma i tifosi sono il cuore del club"

In vista del big match contro la Juve, José Mourinho non scioglie i dubbi sulla presenza di Dybala, ma lancia segnali di ottimismo. "La sensazione è che Paulo sia disponibile. Dopo se gioca titolare o dalla panchina, al di là che non voglio dirlo, è perché non ho ancora deciso - ha spiegato il tecnico della Roma -. Dobbiamo parlare con lui delle sue sensazioni. Se tutto va bene oggi, sarà disponibile per giocare". "Mancini è nella stessa situazione di settimana scorsa. Con la sensazione che lui conosce già come si gioca senza allenarsi - ha aggiunto -. Ha fatto bene con il Napoli e domani giocherà, non ci sono dubbi". "Juve risultatista? Per me è una cosa positiva - ha continuato parlando dei bianconeri -. Difende tanto e bene, in contropiede è fortissima e sulle palle inattive hanno fatto tanti punti. Gioca una volta a settimana e si sta giocando lo scudetto"

LA CONFERENZA DI MOURINHO



Le condizioni di Dybala e Mancini

"Non ti dico se Paulo gioca titolare o no. La conferenza stampa prima dell’allenamento è anche una protezione in questo senso. Però la sensazione è che sarà disponibile. Per il resto non ho ancora deciso e devo parlare anche con lui. Mancini ha la stessa situazione della settimana scorsa, lui conosce già la sensazione di giocare senza allenarsi. Domani giocherà, lui sà che è molto importante per noi"



Ostacolo Juve

"Sappiamo cosa aspettarci dalla Juve e da Max. Quando si parla di allenatore risultatista, io lo interpreto come la cosa più importante nel calcio. C'è gente che quando si parla di risultatista pensa sia una caratteristica negativa. Io invece penso sia positiva. La Juve difende tanto e bene, in contropiede è fortissima, su palle inattive hanno fatto tanti punti. Gioca una volta a settimana, che significa poter lavorare tanto in campo ed essere più riposati. Sta lì a giocarsi lo scudetto".

Bonucci e il mercato

"Non parlo dei calciatori di altre squadre. Va rispettato e il modo di rispettarlo è non parlare di un giocatore dello Union Berlino. Io dico sempre due cose, il cuore di un club sono i tifosi. Ma ci sono le proprietà e le strutture che sono sovrane. Le decisioni sono di chi è sovrano. E quando tu fai qualcosa che piace molto ai tifosi alimenti quella passione, quando fai il contrario secondo me non si deve fare e più di questo non posso dire".

Renato Sanches via a gennaio?

"Su Renato non ho alcuna informazione relativa a una sua possibilità di uscita. Né da parte di Renato né da parte del procuratore di Renato e sono gli stessi miei. Nessuna informazione da parte del direttore Pinto. Che sta vivendo una situazione complicata è ovvio, ma è complicata anche per me e per la rosa. Partirà per Torino? E' un dubbio, perché la settimana non è stata pulita di lavoro e non ha lavorato come tutti gli altri. Sicuramente non giocherà".

La ricetta per battere la Juve

"Serve personalità. Serve molto dal punto di vista fisico e tattico, ma serve soprattutto personalità. Possiamo paragonare il Napoli alla Juve. In casa col Napoli abbiamo avuto la personalità che serve per giocare contro una squadra tecnicamente superiore. L'Olimpico ci ha aiutato, poi i ragazzi hanno giocato per vincere. Domani serve tutto questo. Sappiamo che sarà una gara difficile, ma servirà coraggio".

Lorenzo Pellegrini

"Il mio parere è che sta migliorando. Al di là del gol. Non l'ho mai visto lavorare male. E' uno che è sempre concentrato, ma settimana prossima ho visto che aveva il giusto feeling. E' entrato bene e ha giocato bene. Ho visto lo stesso atteggiamento questa settimana. Sta crescendo e dobbiamo approfittare di lui nelle prossime partite. E' un giocatore di qualità superiore"

La fase difensiva

"Domani abbiamo a disposizione tre centrali che giocano insieme da tempo e Cristante potrà avanzare a centrocampo. E' da sei mesi che sappiamo che N'Dicka sarebbe andato via e che Kumbulla non sarebbe stato disponibile, da tre mesi conosciamo le condizioni di Smalling. La strada che abbiamo scelto è quella di affrontare la situazione al di là delle circostanze. Il mio lavoro è preparare la squadra al massimo con quello che ho a disposizione. Kumbulla non viene a Torino".