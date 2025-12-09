Juventus, Bremer e Rugani si allenano in gruppo alla vigilia della sfida con il Pafos

Assente dall'inizio di ottobre per l'infortunio al menisco, il recupero di Bremer è fondamentale per Spalletti, che potrebbe anche cominciare a pensare di puntare sulla difesa a quattro. Il centrale brasiliano, che ha saltato la scorsa stagione per la rottura del crociato, aveva cominciato molto bene la sua stagione, confermandosi un pilastro fondamentale per la squadra di Tudor. Discorso simile vale anche per Rugani, rientrato in estate alla base dopo il prestito all'Ajax nella passata stagione. Il difensore bianconero è ai box da fine novembre per un problema muscolare e un suo rientro aiuterebbe, almeno per il momento, a tamponare l'emergenza in difesa, con Spalletti costretto a schierare sempre Kalulu, Kelly e Koopmeiners per mancanza di alternative. Alle 17, inoltre, è in programma la conferenza stampa di Spalletti.