Juventus, Bremer e Rugani si allenano in gruppo alla vigilia della sfida con il Pafos

Buone notizie per Luciano Spalletti, che vede sempre più vicina la fine dell'emergenza difensiva 

di Martino Cozzi
09 Dic 2025 - 14:01

Nonostante la sconfitta con il Napoli, Luciano Spalletti può sorridere. Alla vigilia della sfida di Champions League con il Pafos, in programma domani, mercoledì 10 dicembre, l'allenatore bianconero ha ritrovato Gleison Bremer Daniele Rugani, che si sono allenati in gruppo. Domani, però, non saranno a disposizione ma potrebbero rientrare domenica con il Bologna o, successivamente, con la Roma. Assenti all'allenamento anche GattiVlahovic (presente a bordocampo per seguire la seduta), Pinsoglio Milik, tutti e quanti lungodegenti. 

Spalletti è... Tudor 2.0: snobba il mercato estivo e ha statistiche praticamente uguali

Assente dall'inizio di ottobre per l'infortunio al menisco, il recupero di Bremer è fondamentale per Spalletti, che potrebbe anche cominciare a pensare di puntare sulla difesa a quattro. Il centrale brasiliano, che ha saltato la scorsa stagione per la rottura del crociato, aveva cominciato molto bene la sua stagione, confermandosi un pilastro fondamentale per la squadra di Tudor. Discorso simile vale anche per Rugani, rientrato in estate alla base dopo il prestito all'Ajax nella passata stagione. Il difensore bianconero è ai box da fine novembre per un problema muscolare e un suo rientro aiuterebbe, almeno per il momento, a tamponare l'emergenza in difesa, con Spalletti costretto a schierare sempre Kalulu, Kelly e Koopmeiners per mancanza di alternative. Alle 17, inoltre, è in programma la conferenza stampa di Spalletti. 

LA PROBABILE FORMAZIONE
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. 

juventus
gleison bremer
daniele rugani
allenamento

