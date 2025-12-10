Marchisio duro: "Alcuni giocatori non hanno capito cosa voglia dire indossare la maglia della Juve"

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha analizzato il momento in casa bianconera: "Sono due-tre anni che si sbaglia la costruzione della squadra. Quante volte nella sua storia la Juve ha esonerato l'allenatore nei primi mesi? E quanto volte la parte dirigenziale è stata cambiata dopo un anno?". E su un possibile problema di leadership, aggiunge duramente: "No, bisogna avere qualcosa di più da tutti. Mi sembra ci siano giocatori che non hanno capito che cosa voglia dire indossare la maglia della Juve. Jonathan David entra in campo e trotterella: tu sei alla Juventus in situazione di difficoltà, ci deve es- sere un atteggiamento diverso. Questo vede oggi il tifoso: tanti non stanno dando tutto quello che serve".