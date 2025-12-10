Logo SportMediaset

Calcio

Marchisio duro: "Alcuni giocatori non hanno capito cosa voglia dire indossare la maglia della Juve"

10 Dic 2025 - 09:01

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha analizzato il momento in casa bianconera: "Sono due-tre anni che si sbaglia la costruzione della squadra. Quante volte nella sua storia la Juve ha esonerato l'allenatore nei primi mesi? E quanto volte la parte dirigenziale è stata cambiata dopo un anno?". E su un possibile problema di leadership, aggiunge duramente: "No, bisogna avere qualcosa di più da tutti. Mi sembra ci siano giocatori che non hanno capito che cosa voglia dire indossare la maglia della Juve. Jonathan David entra in campo e trotterella: tu sei alla Juventus in situazione di difficoltà, ci deve es- sere un atteggiamento diverso. Questo vede oggi il tifoso: tanti non stanno dando tutto quello che serve".

Sassuolo, Boloca valuta l'operazione al ginocchio
Inter, Akanji non ci sta: "Uno dei rigori più leggeri che abbia mai visto"
Marchisio duro: "Alcuni giocatori non hanno capito cosa voglia dire indossare la maglia della Juve"
Chelsea, Maresca: "Sul pari abbiamo perso il controllo della partita"
Serie A: quattro squalificati in serie A, tre giornate a Nzola