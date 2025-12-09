Logo SportMediaset

Calcio

Serie A: quattro squalificati in serie A, tre giornate a Nzola

09 Dic 2025 - 23:17

Quattro giocatori sono stati squalificati dal giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandra in relazione alle partite della 14/a giornata. Tra i calciatori espulsi, tre giornate di squalifica sono state inflitte a Mbala Nzola del Pisa "per avere, al 48' del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un calciatore avversario con un forte calcio alla gamba". Una giornata di stop, ammonizione e ammenda di 10mila euro per Mario Gila della Lazio, espulso "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere inoltre, al 33° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto espressione gravemente irrispettosa al Direttore di gara". Una giornata di squalifica è stata comminata poi a Mehmet Zeki Celik della Roma. Tra i calciatori nn espulsi un turno di stop a Maximo Perrone Rodriguez del Como. Tra gli allenatori, una giornata di squalifica per l'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso "per avere, al 14' del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato una decisione arbitrale'. 

