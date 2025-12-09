Calcio a 5, Betsson Sport nuovo sponsor dell'ASD Roma 1927 Futsal

Damiano Cori, Responsabile Commerciale e Marketing della Roma 1927 Futsal, ha dichiarato: "Questa partnership rappresenta per noi un passo fondamentale nel percorso di crescita del club. L’ingresso di Betsson Sport al nostro fianco non è soltanto un accordo di visibilità, ma l’avvio di un progetto condiviso che mette al centro i tifosi e il loro coinvolgimento. Insieme lavoreremo per creare nuove esperienze, contenuti e momenti di interazione pensati per avvicinare ancora di più la nostra comunità alla squadra. Siamo convinti che, grazie a questa sinergia, potremo offrire al pubblico giallorosso un modo ancora più emozionante e partecipativo di vivere il futsal e i colori della Roma 1927".