Calcio a 5, Betsson Sport nuovo sponsor dell'ASD Roma 1927 Futsal

© Ufficio Stampa
Una nuova firma arricchisce il panorama del calcio a 5 italiano: Betsson Sport ufficializza la partnership con la ASD Roma 1927 Futsal, legandosi ai colori giallorossi per sostenere una delle realtà più ambiziose e storiche del campionato. Si amplia così in modo significativo il network del Betsson Sport Club, accelerando la crescita del progetto e creando nuove connessioni strategiche che valorizzano l’intero ecosistema sportivo. Questa collaborazione nasce dalla volontà del brand di infotainment sportivo di affiancare concretamente la crescita del futsal, una disciplina capace di aggregare e appassionare un pubblico sempre più vasto. La presenza sulla divisa rappresenta il primo passo di una partnership di ampio respiro. Betsson Sport intende costruire un racconto coinvolgente attorno alla squadra, focalizzandosi sul forte legame con il territorio romano, vero cuore pulsante del club. Il progetto prevede lo sviluppo di iniziative dedicate e la produzione di contenuti esclusivi, pensati per avvicinare ulteriormente la fanbase giallorossa e portare l'energia di questo sport anche al di fuori del rettangolo di gioco.
Damiano Cori, Responsabile Commerciale e Marketing della Roma 1927 Futsal, ha dichiarato: "Questa partnership rappresenta per noi un passo fondamentale nel percorso di crescita del club. L’ingresso di Betsson Sport al nostro fianco non è soltanto un accordo di visibilità, ma l’avvio di un progetto condiviso che mette al centro i tifosi e il loro coinvolgimento. Insieme lavoreremo per creare nuove esperienze, contenuti e momenti di interazione pensati per avvicinare ancora di più la nostra comunità alla squadra. Siamo convinti che, grazie a questa sinergia, potremo offrire al pubblico giallorosso un modo ancora più emozionante e partecipativo di vivere il futsal e i colori della Roma 1927".
"Siamo orgogliosi di essere al fianco di un brand come la Roma 1927 Futsal, una società che tanto sta facendo per la valorizzazione e la crescita del calcio a 5 in Italia" ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director Italia in Betsson Group. "Abbiamo deciso di essere presenti sulla loro terza maglia per segnare l'inizio di un percorso comune. Siamo pronti a scendere in campo e a portare la nostra passione tra i tifosi, con un focus specifico sul territorio di Roma che merita palcoscenici sempre più prestigiosi".