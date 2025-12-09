Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Calcio a 5, Betsson Sport nuovo sponsor dell'ASD Roma 1927 Futsal

09 Dic 2025 - 22:09
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Una nuova firma arricchisce il panorama del calcio a 5 italiano: Betsson Sport ufficializza la partnership con la ASD Roma 1927 Futsal, legandosi ai colori giallorossi per sostenere una delle realtà più ambiziose e storiche del campionato. Si amplia così in modo significativo il network del Betsson Sport Club, accelerando la crescita del progetto e creando nuove connessioni strategiche che valorizzano l’intero ecosistema sportivo. Questa collaborazione nasce dalla volontà del brand di infotainment sportivo di affiancare concretamente la crescita del futsal, una disciplina capace di aggregare e appassionare un pubblico sempre più vasto. La presenza sulla divisa rappresenta il primo passo di una partnership di ampio respiro. Betsson Sport intende costruire un racconto coinvolgente attorno alla squadra, focalizzandosi sul forte legame con il territorio romano, vero cuore pulsante del club. Il progetto prevede lo sviluppo di iniziative dedicate e la produzione di contenuti esclusivi, pensati per avvicinare ulteriormente la fanbase giallorossa e portare l'energia di questo sport anche al di fuori del rettangolo di gioco.

Damiano Cori, Responsabile Commerciale e Marketing della Roma 1927 Futsal, ha dichiarato: "Questa partnership rappresenta per noi un passo fondamentale nel percorso di crescita del club. L’ingresso di Betsson Sport al nostro fianco non è soltanto un accordo di visibilità, ma l’avvio di un progetto condiviso che mette al centro i tifosi e il loro coinvolgimento. Insieme lavoreremo per creare nuove esperienze, contenuti e momenti di interazione pensati per avvicinare ancora di più la nostra comunità alla squadra. Siamo convinti che, grazie a questa sinergia, potremo offrire al pubblico giallorosso un modo ancora più emozionante e partecipativo di vivere il futsal e i colori della Roma 1927".

"Siamo orgogliosi di essere al fianco di un brand come la Roma 1927 Futsal, una società che tanto sta facendo per la valorizzazione e la crescita del calcio a 5 in Italia" ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director Italia in Betsson Group. "Abbiamo deciso di essere presenti sulla loro terza maglia per segnare l'inizio di un percorso comune. Siamo pronti a scendere in campo e a portare la nostra passione tra i tifosi, con un focus specifico sul territorio di Roma che merita palcoscenici sempre più prestigiosi".

Ultimi video

00:37
MCH ALLENAMENTO LUKAKU 09/12 MCH

Napoli, Lukaku torna ad allenarsi. Faccia a faccia con Conte

02:59
DICH DE ROON POST ATALANTA-CHELSEA DICH

De Roon: "Orgogliosi della prestazione, 90 minuti pazzeschi"

02:12
DICH ZAPPACOSTA POST ATALANTA-CHELSEA DICH

Zappacosta: "Una grande vittoria che ci darà slancio anche in campionato"

01:59
DICH CONTE PRE BENFICA DICH

Conte: "Massima voglia e concentrazione: il Benfica arriva da ottima prestazione"

00:33
DICH NERES SU BENFICA DICH

Neres: "Questo nuovo modulo mi ha dato più fiducia, allo stadio Da Luz per vincere"

00:37
DICH CONTE SU MOURINHO DICH

Conte: "Mourinho? Il suo curriculum parla chiaro, contento di incontrarlo"

01:03
DICH DIALOGO SPALLETTI KALULU DICH

Spalletti-Kalulu, domanda e risposta sul post Napoli

01:45
DICH KALULU PRE PAFOS DICH

Kalulu "Le sconfitte sono lezioni per andare avanti"

01:21
DICH SPALLETTI SU PAFOS DICH

Spalletti. "Pafos buona squadra, tranne che con il Bayern hanno sempre fatto buona figura"

01:35
DICH SPALLETTI SU ATTACCO DICH

Spalletti: ""Attacco? I numeri finora non sono quelli desiderati"

03:44
DICH MOURINHO PRE NAPOLI OK

Mou: "Non mi fate ridere con i giocatori che mancano al Napoli..."

00:20
MCH VLAHOVIC SEDUTO ALLENAMENTO 9/12 MCH

Vlahovic assiste seduto a bordocampo all'allenamento della Juve

01:28
Maresca sfida la Dea

Maresca sfida la Dea

01:50
L'Atalanta vuole stupire

L'Atalanta vuole stupire

01:43
Sfogo Salah, non ci sarà

Sfogo Salah, non ci sarà

00:37
MCH ALLENAMENTO LUKAKU 09/12 MCH

Napoli, Lukaku torna ad allenarsi. Faccia a faccia con Conte

I più visti di Calcio

SRV RULLO PUNTO SCUDETTO POST TORINO-MILAN 08/12 (MUSICATO)

Milan Made in USA: il testa a testa Scudetto con il Napoli continua

Spalletti: "Il Napoli ha fatto i soldi con me"

Spalletti: "Il Napoli ha fatto i soldi con me"

Napoli-Juventus 2-1: gli highlights

Napoli-Juve 2-1: gli highlights

Cagliari-Roma 1-0: gli highlights

Cagliari-Roma 1-0: gli highlights

Torino-Milan 2-3: gli highlights

Torino-Milan 2-3: gli highlights

DICH PALLADINO PRE CHELSEA SU REAZIONE POST VERONA PER SITO 8/12 DICH

La scommessa di Palladino: "Crollo a Verona? Sono sicuro che…"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:58
Chelsea, Maresca: "Sul pari abbiamo perso il controllo della partita"
23:17
Serie A: quattro squalificati in serie A, tre giornate a Nzola
22:09
Calcio a 5, Betsson Sport nuovo sponsor dell'ASD Roma 1927 Futsal
22:01
Inter, doppio infortunio muscolare per Calhanoglu e Acerbi
21:33
Inter, incredibile: si fa male anche Acerbi