Calcio

Chelsea, Maresca: "Sul pari abbiamo perso il controllo della partita"

09 Dic 2025 - 23:58
© IPA

© IPA

"L'Atalanta fa le stesse cose e le fa benissimo da otto o nove anni: prova a essere aggressiva, ha le idee chiare quando ha la palla, ma non avevamo sofferto tanto fino all'1-1". Enzo Maresca giustifica così la sconfitta subìta in rimonta a Bergamo dal suo Chelsea. "La dinamica della gara è cambiata, comunque dopo abbiamo avuto un paio di occasioni per il 2-2. E' un momento in cui gira così", ha aggiunto il tecnico italiano dei londinesi. "Nella prima parte abbiamo segnato e concesso qualcosa, nel secondo abbiamo perso il controllo della partita concedendo il pareggio ma abbiamo avuto più occasioni. Due gol facili che avremmo potuto e dovuto evitare", spiega Maresca.

Ancora, sui cambi: "Chalobah, Pedro Neto e Fernandez sono stati sostituiti per la condizioni fisiche e Chalobah anche per l'ammonizione. Fofana ha avuto un problema all'occhio. I titolari, per otto o nove undicesimi, erano gli stessi contro il Tottenham il Barcellona, il Wolverhampton e l'Arsenal". Le prospettive in Champions League non sono cambiate: "Con due vittorie potremmo essere tra le prime otto, altrimenti ci giocheremo i playoff. Ora dobbiamo tornare a vincere il prima possibile", chiude l'allenatore dei Blues.

