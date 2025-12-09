Chelsea, Maresca: "Sul pari abbiamo perso il controllo della partita"

"L'Atalanta fa le stesse cose e le fa benissimo da otto o nove anni: prova a essere aggressiva, ha le idee chiare quando ha la palla, ma non avevamo sofferto tanto fino all'1-1". Enzo Maresca giustifica così la sconfitta subìta in rimonta a Bergamo dal suo Chelsea. "La dinamica della gara è cambiata, comunque dopo abbiamo avuto un paio di occasioni per il 2-2. E' un momento in cui gira così", ha aggiunto il tecnico italiano dei londinesi. "Nella prima parte abbiamo segnato e concesso qualcosa, nel secondo abbiamo perso il controllo della partita concedendo il pareggio ma abbiamo avuto più occasioni. Due gol facili che avremmo potuto e dovuto evitare", spiega Maresca.