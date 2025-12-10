Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Inter, Akanji non ci sta: "Uno dei rigori più leggeri che abbia mai visto"

10 Dic 2025 - 10:03

Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha parlato a Paramount dopo la sfida persa 1-0 in casa con il Liverpool. Interrogato sul rigore decisivo assegnato ai Reds, l'ex Manchester City ha risposto così: "E’ uno dei rigori più leggeri che abbia mai visto. Bastoni tira la maglia, ma lo fa davvero in maniera leggera. Se guardi le immagini a rallentatoretutto sempre peggio di ciò che è realmente. Noi dobbiamo anche essere onesti con noi stessi: non avremmo dovuto dare all’arbitro l’opportunità di dare un rigore del genere alla fine".

Ultimi video

01:28
Maresca sfida la Dea

Maresca sfida la Dea

02:15
DICH CHIVU POST INTER-LIVERPOOL DICH

Chivu: "Abbiamo perso per un episodio, sappiamo che 12 punti non bastano"

01:58
DICH PALLADINO POST ATALANTA-CHELSEA DICH

Palladino: "Non mi spiego i due volti tra campionato e Champions"

00:50
DICH MARESCA POST ATALANTA-CHELSEA DICH

Maresca: "Complimenti Atalanta, da tanti anni grande realtà del calcio europeo"

02:59
DICH DE ROON POST ATALANTA-CHELSEA DICH

De Roon: "Orgogliosi della prestazione, 90 minuti pazzeschi"

02:12
DICH ZAPPACOSTA POST ATALANTA-CHELSEA DICH

Zappacosta: "Una grande vittoria che ci darà slancio anche in campionato"

01:59
DICH CONTE PRE BENFICA DICH

Conte: "Massima voglia e concentrazione: il Benfica arriva da ottima prestazione"

00:33
DICH NERES SU BENFICA DICH

Neres: "Questo nuovo modulo mi ha dato più fiducia, allo stadio Da Luz per vincere"

00:37
DICH CONTE SU MOURINHO DICH

Conte: "Mourinho? Il suo curriculum parla chiaro, contento di incontrarlo"

01:03
DICH DIALOGO SPALLETTI KALULU DICH

Spalletti-Kalulu, domanda e risposta sul post Napoli

01:45
DICH KALULU PRE PAFOS DICH

Kalulu "Le sconfitte sono lezioni per andare avanti"

01:21
DICH SPALLETTI SU PAFOS DICH

Spalletti. "Pafos buona squadra, tranne che con il Bayern hanno sempre fatto buona figura"

01:35
DICH SPALLETTI SU ATTACCO DICH

Spalletti: ""Attacco? I numeri finora non sono quelli desiderati"

03:44
DICH MOURINHO PRE NAPOLI OK

Mou: "Non mi fate ridere con i giocatori che mancano al Napoli..."

00:20
MCH VLAHOVIC SEDUTO ALLENAMENTO 9/12 MCH

Vlahovic assiste seduto a bordocampo all'allenamento della Juve

01:28
Maresca sfida la Dea

Maresca sfida la Dea

I più visti di Calcio

DICH CHIVU POST INTER-LIVERPOOL DICH

Chivu: "Abbiamo perso per un episodio, sappiamo che 12 punti non bastano"

DICH SPALLETTI SU PAFOS DICH

Spalletti. "Pafos buona squadra, tranne che con il Bayern hanno sempre fatto buona figura"

SRV RULLO PUNTO SCUDETTO POST TORINO-MILAN 08/12 (MUSICATO)

Milan Made in USA: il testa a testa Scudetto con il Napoli continua

Spalletti: "Il Napoli ha fatto i soldi con me"

Spalletti: "Il Napoli ha fatto i soldi con me"

Napoli-Juventus 2-1: gli highlights

Napoli-Juve 2-1: gli highlights

Torino-Milan 2-3: gli highlights

Torino-Milan 2-3: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:09
Sassuolo, Boloca valuta l'operazione al ginocchio
10:03
Inter, Akanji non ci sta: "Uno dei rigori più leggeri che abbia mai visto"
09:01
Marchisio duro: "Alcuni giocatori non hanno capito cosa voglia dire indossare la maglia della Juve"
23:51
Chelsea, Maresca: "Sul pari abbiamo perso il controllo della partita"
23:17
Serie A: quattro squalificati in serie A, tre giornate a Nzola