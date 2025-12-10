Inter, Akanji non ci sta: "Uno dei rigori più leggeri che abbia mai visto"

Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha parlato a Paramount dopo la sfida persa 1-0 in casa con il Liverpool. Interrogato sul rigore decisivo assegnato ai Reds, l'ex Manchester City ha risposto così: "E’ uno dei rigori più leggeri che abbia mai visto. Bastoni tira la maglia, ma lo fa davvero in maniera leggera. Se guardi le immagini a rallentatoretutto sempre peggio di ciò che è realmente. Noi dobbiamo anche essere onesti con noi stessi: non avremmo dovuto dare all’arbitro l’opportunità di dare un rigore del genere alla fine".