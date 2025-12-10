Champions Leaue: tocca a Juventus e Napoli

JUVENTUS-PAFOS, SPALLETTI NON DEVE FALLIRE

Dopo la prima vittoria in questa edizione della Champions, la Juventus di Luciano Spalletti è chiamata a non sbagliare contro il Pafos, per due motivi: per reagire al ko di Napoli e per blindare almeno l'accesso agli spareggi. Riguardo quest'ultimo obiettivo, la classifica parla chiaro: a oggi, i bianconeri e i ciprioti sarebbero le ultime due a qualificarsi, essendo per punti e differenza reti la ventitreesima e la ventiquattresima. Il calendario è ancora dalla parte del tecnico di Certaldo, anche se serviranno almeno due vittorie tra Pafos, Benfica e Monaco per garantirsi gli spareggi. Riguardo la formazione, potrebbe essere finalmente arrivato il momento di Zhegrova dal primo minuto: è lui il principale candidato ad agire sotto punta a destra nel 3-4-2-1 con David prima punta e Yildiz a sinistra. McKennie dovrebbe tornare sulla fascia, con Cabal in panchina. Fischio d'inizio alle 21, arbitra lo spagnolo Gil Manzano.



BENFICA-NAPOLI, SUPER SFIDA MOU-CONTE

Nessuno credeva a una vigilia soft tra Mourinho e Conte e infatti in conferenza stampa lo Special One non ha mancato di punzecchiare i campioni d'Italia in carica. Ma il portoghese sa benissimo che, schermaglie verbali a parte, i lusitani non possono sbagliare: con soli 3 punti, sono obbligati a vincere per restare in corsa per gli spareggi. Lo stesso devono però fare i partenopei, che sono a quota 7 e potrebbero blindare la top 24 visto che l'anno scorso bastò arrivare a 11 e loro salirebbero a 10 con due match da giocare. Ma l'emergenza continua: restano fuori Lukaku, De Bruyne, Lobotka, Anguissa, Meret, Gilmour e Gutiérrez. La formazione dovrebbe allora essere quella che ha battuto la Juventus, con Elmas e McTominay interni di centrocampo nel 3-4-3 con Neres e Lang ai lati di Hojlund. Al da Luz arbitrerà lo sloveno Vincic, si comincia alle 21.