Juventus, McKennie: "Inter favorita per lo Scudetto? Se rimaniamo concentrati..."

Vice capitano, ormai è tra i giocatori da più tempo alla Juve: sente questa responsabilità?

"Per quanto riguarda il mio ruolo nella squadra, essendo qui da così tanto tempo e considerando che quando sono arrivato alla Juventus c’erano giocatori come Bonucci, Chiellini, Buffon, Ronaldo, Dybala e tutti quegli altri ragazzi, ho imparato tantissimo da loro. Cerco semplicemente di maturare e crescere nel ruolo di uno dei veterani della squadra. Penso che il mio compito sia mettere sempre la squadra al primo posto, essere pronto e disponibile in ogni momento e aiutare i giocatori che arrivano a capire cosa sia la Juventus, come funzioni la Juventus e dove debba stare la Juventus. Parlo molto anche con Locatelli della mentalità che dobbiamo avere. Loca è uno dei giocatori che sono qui da molto tempo ed è il capitano della squadra. Parlo con lui per cercare di capire come dobbiamo comportarci, come dobbiamo parlare e quale esempio dobbiamo dare in allenamento e durante le partite per arrivare dove vogliamo arrivare. Siamo qui da molto tempo e non abbiamo ancora vinto lo scudetto. È qualcosa che desideriamo davvero. Credo che riuscirci rappresenterebbe un’eredità importante da lasciare e sarebbe un ricordo e un momento fantastico da regalare ai tifosi della Juventus".