Celik: "Juve la scelta migliore per la mia carriera"

"Ho fatto la scelta migliore per la mia carriera. Conosco Massara da tempo e quando mi ha contattato ho detto subito sì e sono contento di essere qui, sono felice di mettermi alla prova sul campo". Così il turco sul suo arrivo alla Juve. Un pensiero alla Roma: "Lì sono cresciuto e migliorato molto sia fisicamente che mentalmente e come essere umano. Per questo desidero ringraziare tutti i miei allenatori, compagni di squadra, membri dello staff e tutti i tifosi che mi hanno sempre sostenuto", ha detto a Sky Sport.