Juve in crescita, una perla di Zhegrova vale la vittoria sul Chelsea in amichevole

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Bianconeri ancora imbattuti (e senza gol subiti) in amichevole, successo a Hong Kong sui Blues dopo quelli contro Standard Liegi e Nizza. Primi minuti giocati e assist per Yildiz
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Una perla di Zhegrova a metà ripresa vale il successo contro il Chelsea a una Juventus decisamente in crescita. A Hong Kong, l'esterno kosovaro ha trovato la rete della vittoria sull'assist di Yildiz, per la prima volta in campo in questa estate. Bremer e compagni ancora imbattuti.
Luciano Spalletti ha schierato una formazione sulla stessa linea di quella vista nei successi contro Standard Liegi e Nizza: 4-2-3-1 ibrido con tanti movimenti sugli esterni, Cambiaso sulla linea dei trequartisti e del doppio play Locatelli-Douglas Luiz davanti alla difesa.
Nella ripresa, il tecnico ha invece potuto sperimentare un po' di più, lanciando il tridente formato da Yildiz e il protagonista di giornata Zhegrova alle spalle di David. Minuti anche per Koomeiners, mentre in difesa confermati Gatti, Kelly e Celik.
Sabato 8 agosto, sempre alle 13 ora italiana, la Juventus continuerà la propria tournée estiva a Perth, in Australia, con una nuova amichevole contro l'Inter, reduce dal pareggio nel test contro il Milan.
CHELSEA-JUVENTUS, LA CRONACA DELLA GARA
Secondo tempo
90' + 4': si chiude 1-0 per i bianconeri l'amichevole di Hong Kong tra Chelsea e Juventus. Decide il bel gol di Zhegrova a metà ripresa, dopo che la Juve aveva già dato buoni segnali a fine primo tempo.
85': l'assetto della prima parte di ripresa della Juventus ha visto Bremer affiancato a Gatti e Kelly, Celik e Cabal sugli esterni, Koopmeiners e Owusu (poi dentro Arthur) a centrocampo, Zhegrova e Yildiz ad accompagnare David, poi sostituito da Durmisi.
82': nonostante anche il Chelsea abbia cambiato tantissimo (spazio a Satpaev, Acheapong, Delap, Anselmino, Essugo, Subuloye e Lavia, oltre a Mudryk di rientro dalla squalifica per doping), il ritmo si è decisamente abbassato e le occasioni sono ridotte.
75': altri cambi per la Juve, entrano Rugani, Arthur e Durmisi al posto di Owusu, Gatti e David.
68': GOL JUVENTUS! ZHEGROVA! Yildiz si fa subito spazio sulla trequarti e libera Zhegrova, che dal centrodestra lascia andare un bellissimo sinistro giro che si infila all'incrocio, Penders non ci arriva. 1-0 per i bianconeri a metà ripresa.
64': Palestra si fa anticipare in fase di costruzione, David può servire al centro Koopmeiners ma sbaglia l'ultimo passaggio.
63': altri tre cambi per Spalletti: dentro Koopmeiners, Yildiz, Cabal per Douglas Luiz, Miretti, Kalulu.
60': si alza il livello dell'agonismo in campo, ammoniti Douglas Luiz e Caicedo che hanno bloccato ripartenze avversarie.
51': Palestra arriva fino in fondo con l'ennesima cavalcata, ma solo davanti a Perin spreca calciando debolmente.
46': Dentro Perin, Bremer, Zhegrova, Owusu e David per la Juventus, fuori Di Gregorio, Celik, Boga, Miretti e Milik. Il Chelsea inserisce invece Penders, Estevao, Jackson e Sarr, out Sanchez, Quenda, Welbeck e Adarabioyo. Al via la ripresa.
Primo tempo
45' + 4': Il primo tempo si chiude dopo 4 minuti di recupero. Juve in crescita col passare dei minuti, dopo un buon avvio targato Chelsea che si è appoggiato soprattutto sull'esterno destro portoghese classe 2007, Geovany Quenda. Spalletti ha puntato su uno schieramento ibrido, con Cambiaso e Celik pronti ad alzarsi sulle fasce e Miretti a svariare dalla trequarti per supportare i registi Douglas Luiz e Locatelli. Boga il più attivo nel finale di tempo, mentre Milik si è fatto vedere poco a parte un tiro da lontano.
45': Juventus in crescita prima dell'intervallo, stavolta è Milik a tentare la conclusione da lontano con un sinistro che non va lontanissimo dal palo.
43': ancora Boga! L'esterno ci riprova dal limite servito da Miretti, destro dai 20 metri angolato ma non potente, respinge Sanchez in tuffo.
41': altro buono spunto per Boga dal versante mancino, punta e supera Caicedo, poi cerca il cross a rimorchio dal fondo, Sanchez esce sicuro in presa.
35': traversone di Boga dalla sinistra, Sanchez manca l'uscita e il pallone finisce sui piedi di Cambiaso, nei pressi della linea di fondo, che però non riesce a trovare spazio per battere a rete.
31': Dopo il cooling break, il Chelsea continua a gestire il possesso per provare a innescare gli esterni, la Juventus cerca spazi per le ripartenze con Milik come regista avanzato a tener palla per far respirare i compagni.
21': Quenda lancia Palestra sulla destra, l'ex Cagliari arriva fino in fondo e mette in mezzo, Kelly chiude in calcio d'angolo.
20': la Juve ci riprova sulla corsia di Cambiaso, l'esterno si isola a destra e trova un bel cross, Miretti ci arriva in allungo ma non trova lo specchio della porta.
10': il Chelsea si fa vedere con Quenda sulla fascia destra, il portoghese si accentra e prima trova il cross appena deviato da Joao Pedro che termina fuori, poi ci riprova con un tiro che termina alto.
6': Cambiaso arriva al tiro dopo una lunga cavalcata sulla destra, innescata da Miretti, murato dalla difesa.
Partita cominciata ad Hong Kong! Juventus in maglietta rosa, Chelsea con la tradizionale divisa Blues.
Le formazioni ufficiali di Chelsea-Juventus
Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Palestra, Tosin, Fofana, Hato; Nicoll-Jazuli, Caicedo; Quenda, Welbeck, Gittens; Joao Pedro. All. Xabi Alonso.
A disposizione: Penders, Sharman-Lowe, Curd, Slonina, Sarr, Subuloye, Anselmino, Acheapong, Diakite, Essugo, Lavia, Walsh, Watson, Kellyman, Satpayev, Kavuma, McQueen, Estevao, Mudryk, Neto, Jackson, Delap.
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Boga, Miretti, Cambiaso; Milik. All. Spalletti.
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Nava, Bremer, Koopmeiners, Yildiz, Zhegrova, Rugani, Arthur, David, Cabal, Owusu, Gil Puche, Oboavwoduo, Licina, Durmisi.