Juve in crescita, una perla di Zhegrova vale la vittoria sul Chelsea in amichevole

45' + 4': Il primo tempo si chiude dopo 4 minuti di recupero. Juve in crescita col passare dei minuti, dopo un buon avvio targato Chelsea che si è appoggiato soprattutto sull'esterno destro portoghese classe 2007, Geovany Quenda. Spalletti ha puntato su uno schieramento ibrido, con Cambiaso e Celik pronti ad alzarsi sulle fasce e Miretti a svariare dalla trequarti per supportare i registi Douglas Luiz e Locatelli. Boga il più attivo nel finale di tempo, mentre Milik si è fatto vedere poco a parte un tiro da lontano.