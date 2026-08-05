Difesa imbattuta, squillo Zhegrova ed è arrivato Yildiz: i segnali da Chelsea-Juve

Mentre la difesa, non a caso il reparto meno modificato dall'allenatore nel corso della gara, ha risposto bene. Ancora porta involata per Di Gregorio e poi Perin e non era certo impossibile davanti all'inconsistenza di Joao Pedro e Delap, ma soprattutto una buona sensazione di controllo, a differenza della fine della scorsa stagione. Kalulu, Kelly, Gatti e Celik non hanno sfigurato, Bremer è subentrato con la solita grinta.