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Spalletti: "Non serve avere un attaccante da 20 gol, Europa League più impegnativa della Champions. Su Bastoni... "

Il tecnico bianconero ha parlato alla vigilia della sfida amichevole di Perth al cospetto dell'Inter di Chivu: "Vogliamo arrivare al loro livello"

07 Ago 2026 - 14:58
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"Dalle amichevoli si capisce in che direzione stai andando, se è quella giusta o meno". Luciano Spalletti ha le idee chiare in vista dell'amichevole con l'Inter in programma sabato (ore 13), pochi giorni dopo il prestigioso successo sul Chelsea targato Zhegrova. Intervenuto in conferenza stampa il tecnico della Vecchia Signora si è soffermato anche sulle condizioni di Yildiz: "Giocherà di più rispetto alla sfida con i Blues, l'intenzione è quella di fargli giocare un tempo o quasi un tempo. L'Inter è una squadra tostissima, ci sarà bisogno di essere squadra in tutti i momenti della partita".

Impossibile non parlare di mercato: "Se ci interessa Circati (difensore australiano del Parma, ndr)? Lo ritengo promettente, quindi può interessare a tanti club. Ma adesso noi abbiamo in mente di fare poche cose e ben definite. Cose che non riguardano lui. La nostra rosa, al momento, è molto ampia. Non penso ci manchi un attaccante da 20 gol, abbiamo preso dei calciatori che, insieme, potranno raggiungere quella quota di gol. Quest'anno giocheremo di giovedì e di domenica, non potremo giocare sempre con gli stessi. L'Europa League ti impegna più della Champions. Il centravanti fisico non lo abbiamo, ma sopperiremo con l'aiuto di tutti. Alajbegovic sa fare gol, Kolo Muani vogliamo aiutarlo con i numeri. Al momento siamo tranquilli su questo".  

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