Spalletti: "Non serve avere un attaccante da 20 gol, Europa League più impegnativa della Champions. Su Bastoni... "

Impossibile non parlare di mercato: "Se ci interessa Circati (difensore australiano del Parma, ndr)? Lo ritengo promettente, quindi può interessare a tanti club. Ma adesso noi abbiamo in mente di fare poche cose e ben definite. Cose che non riguardano lui. La nostra rosa, al momento, è molto ampia. Non penso ci manchi un attaccante da 20 gol, abbiamo preso dei calciatori che, insieme, potranno raggiungere quella quota di gol. Quest'anno giocheremo di giovedì e di domenica, non potremo giocare sempre con gli stessi. L'Europa League ti impegna più della Champions. Il centravanti fisico non lo abbiamo, ma sopperiremo con l'aiuto di tutti. Alajbegovic sa fare gol, Kolo Muani vogliamo aiutarlo con i numeri. Al momento siamo tranquilli su questo".