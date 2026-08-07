Zhegrova, un gol ti cambia la vita. E Spalletti si è innamorato della... 'zeppetta'

Un fulmine che ha mostrato lampi di classe, come quella che è subito passata alla storia come ‘la zeppetta’… ancora SpallettI: "E poi ha questa sensibilità nel toccare la palla, di farti la zeppettina per cui...". Ma cos’è la zappetta? "Lo scavino, quando te tu arrivi e lui ti fa passare di sopra la palla, con i giri contati, per cui uno arriva a prendere palla e gliela mette sopra, è qualità, tecnica, rapidità"