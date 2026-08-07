Juve, Lucumì si avvicina: pronta una nuova offerta con possibili contropartite

Partiamo da una certezza: Jhon Lucumí vuole lasciare il Bologna (l'anno scorso era stato molto vicino al Sunderland) e ha dato ampia disponibilità alla Juventus. Inoltre, il centrale colombiano avrebbe anche già un accordo di massima con il club bianconero preferendolo anche al Nottingham Forest, nonostante l'offerta di un milione in più d'ingaggio rispetto ai bianconeri. Il club inglese, però, al momento non ha ancora intensificato i contatti con il Bologna, motivo per il quale la Juventus vorrebbe provare a bruciare sul tempo la concorrenza.