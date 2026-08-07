MANOVRE BIANCONERE

Juve, Lucumì si avvicina: pronta una nuova offerta con possibili contropartite

Il difensore colombiano ha dato priorità al club bianconero che adesso è al lavoro per trovare un accordo con il Bologna  

07 Ago 2026 - 14:33
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Jhon Lucumí si avvicina, a piccoli passi, alla Juventus. Dopo aver - quasi - sistemato l'attacco, la dirigenza bianconera ora vuole concentrarsi nel rinforzare la difesa. Oltre al portiere, infatti, tra le priorità della Juventus c'è sicuramente l'acquisto di un difensore centrale da affiancare a Bremer. Carnevali, Ottolini e Massara hanno individuato nel colombiano del Bologna il candidato perfetto per Spalletti e continuano a lavorare per cercare di trovare un'intesa con il club rossoblu. 

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Ha detto sì

 Partiamo da una certezza: Jhon Lucumí vuole lasciare il Bologna (l'anno scorso era stato molto vicino al Sunderland) e ha dato ampia disponibilità alla Juventus. Inoltre, il centrale colombiano avrebbe anche già un accordo di massima con il club bianconero preferendolo anche al Nottingham Forest, nonostante l'offerta di un milione in più d'ingaggio rispetto ai bianconeri. Il club inglese, però, al momento non ha ancora intensificato i contatti con il Bologna, motivo per il quale la Juventus vorrebbe provare a bruciare sul tempo la concorrenza. 

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La strategia bianconera

 Di fronte a una richiesta di circa 25/28 milioni di euro, la Juventus sta preparando la seconda offerta al club rossoblu da circa 20 milioni di euro, dopo il rifiuto della prima da 17 milioni. Per cercare di abbassare il prezzo, però, la dirigenza bianconera potrebbe provare a inserire una contropartita: tra i nomi usciti nei colloqui degli ultimi giorni ci sono quelli di Fabio Miretti (valutato 12 milioni di euro), Juan Cabal e Arthur. Tutti e tre i calciatori sono in uscita dalla Juventus, ma al momento il Bologna non apre a questo tipo di soluzione. In caso di acquisto di Lucumì, ecco che Gatti potrebbe lasciare la Juventus: su di lui c'è l'interesse del Napoli.  

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