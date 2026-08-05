Juve, Spalletti: "È calcio d'agosto, ma siamo già squadra. Questi sono i colpi di Zhegrova"

La Juventus non sbaglia nemmeno a Hong Kong contro il Chelsea, con una vittoria 1-0 firmata Zhegrova. Quattro amichevoli, tre vittorie e un pareggio per la squadra di Luciano Spalletti: "Sono test che ti raccontano il percorso che stai facendo. Siamo sempre stati squadra durante la partita, sia quando abbiamo sofferto al limite dell'area sia quando siamo ripartiti creando buonissime occasioni. L'atteggiamento è sempre stato di compattezza, con tutta la squadra molto attiva", ha detto l'allenatore bianconero a fine gara.