CHELSEA-JUVENTUS

Juve, Spalletti: "È calcio d'agosto, ma siamo già squadra. Questi sono i colpi di Zhegrova"

L'allenatore bianconero dopo il successo in amichevole a Hong Kong: "Yildiz sta meglio, lo stiamo gestendo per farlo arrivare al top per la Serie A. David doveva giocare mezz'ora e così è stato"

05 Ago 2026 - 19:27
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La Juventus non sbaglia nemmeno a Hong Kong contro il Chelsea, con una vittoria 1-0 firmata Zhegrova. Quattro amichevoli, tre vittorie e un pareggio per la squadra di Luciano Spalletti: "Sono test che ti raccontano il percorso che stai facendo. Siamo sempre stati squadra durante la partita, sia quando abbiamo sofferto al limite dell'area sia quando siamo ripartiti creando buonissime occasioni. L'atteggiamento è sempre stato di compattezza, con tutta la squadra molto attiva", ha detto l'allenatore bianconero a fine gara. 

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Non era scontato contro la squadra di Xabi Alonso: "Il Chelsea sa fare tutto, costruire dal basso e finalizzare, sono a livello top come squadra. Per noi diventa importante non aver piegato la schiena di fronte a queste situazioni. Se pensi di difendere e basta, contro di loro non porti in fondo la sfida. Devi andare a pressare e a giocare con coraggio. Il calciatore ha voglia di confrontarsi contro i migliori". 

Finalmente Yildiz in campo: "Kenan per noi è un calciatore importantissimo, stiamo gestendo il minutaggio proprio per avere un percorso corretto e averlo poi per il campionato. Il fatto che non abbia più dolore e sia libero di giocare il suo calcio è la cosa che ci fa più piacere".

Mentre Zhegrova, oltre al timbro decisivo, lancia segnali importanti: "Il gol fa grande piacere a chiunque, ma è la prestazione che conta. Non basta un assist o una rete se non dai supporto alla squadra nei 90'. L'atteggiamento è fondamentale e Zhegrova ha fatto bene: ha perso qualche palla, ma ha fatto vedere le sue capacità quando ha la palla tra i piedi e quando tira in porta".

Un pareggio e tre vittorie, ma anche zero gol subiti fin qui: "È calcio d'agosto. Ho provato a far giocare due ragazzi che secondo me meritano con le sostituzioni. David doveva giocare mezz'ora e così è stato, l'ho inserito a inizio secondo tempo così era subito nel vivo della partita". 

Infine, Spalletti non si sbottona sul mercato: "Non sono la persona adatta per parlare di queste cose. Con la società ho un buonissimo rapporto e vedo che la dirigenza si sta impegnando a eseguire quello che ci siamo detti". 

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 "Sono molto contento dopo questo gol, sono molto contento per tutta la squadra. Noi lavoriamo bene e il mister vuole sempre che i giocatori migliorino, anche io lavoro tutti i giorni per migliorare e speriamo che quest'anno vada meglio dello scorso e speriamo di vincere le prossime partite. Soffro troppo la stagione passata perché ho avuto un problema di pubalgia, credo sempre in me. Sono contento di me e della Juve, che è un grande club nel quale voglio restare", così Edon Zhegrova a Sky Sport dopo la vittoria contro il Chelsea. 

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