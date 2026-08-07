Vlahovic, la porta Juve non si riapre: l’Atletico sfida il Besiktas

Il rebus sul futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere vicino alla soluzione, anche perché tra circa due settimane si torna a fare sul serio. La porta che avrebbe potuto riportare l’attaccante serbo alla Juventus non si è mai riaperta, lui non ha citofonato e la Vecchia Signora flirta con Zirkzee, ma il futuro di Vlahovic potrebbe comunque essere bianconero perché ad oggi il club che ha mostrato maggiore interesse è il Besiktas del suo ex tecnico Vincenzo Italiano. "Stiamo lavorando e parlando con lui” ha detto il presidente del club turco, che però non è ancora riuscito a chiudere e ora dovrà anche battere la concorrenza dell’Atletico Madrid.