Vlahovic, la porta Juve non si riapre: l’Atletico sfida il Besiktas

Il rebus sul futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere vicino alla soluzione, anche perché tra circa due settimane si torna a fare sul serio. La porta che avrebbe potuto riportare l’attaccante serbo alla Juventus non si è mai riaperta, lui non ha citofonato e la Vecchia Signora flirta con Zirkzee, ma il futuro di Vlahovic potrebbe comunque essere bianconero perché ad oggi il club che ha mostrato maggiore interesse è il Besiktas del suo ex tecnico Vincenzo Italiano. "Stiamo lavorando e parlando con lui” ha detto il presidente del club turco, che però non è ancora riuscito a chiudere e ora dovrà anche battere la concorrenza dell’Atletico Madrid.
Come riporta Matteo Moretto infatti, sulle tracce del bomber serbo sarebbe piombata con forza anche la squadra di Simeone, che ha indicato quello di Vlahovic come il profilo ideale per il suo attacco ma prima deve fare cassa (e spazio in attacco) vendendo Alexander Sorloth. L’attaccante norvegese classe 1995, inseguito a lungo proprio dalla Juve, viene valutato circa 40 milioni dal club spagnolo e piace molto in Turchia, dove il Fenerbahce e lo stesso Besiktas lo seguono con interesse.
Sorloth dal canto suo avrebbe aperto al trasferimento nella Süper Lig turca, ma pretende in cambio un contratto importante. Il Fener sembra in pole position, ma anche il Besiktas starebbe valutando uno sforzo economico per assicurarsi il norvegese accontentando le sue pretese d’ingaggio. Un vero e proprio incrocio di mercato in cui la cessione del norvegese in Turchia potrebbe spalancare all’ex numero 9 bianconero le porte della Liga spagnola.