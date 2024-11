Juventus, infortunio per Vlahovic in Nazionale: in dubbio per il Milan

A cinque giorni dalla supersfida di San Siro contro il Milan, in casa Juventus suona forte l'allarme Dusan Vlahovic. L'attaccante bianconero ha rimediato un infortunio al flessore della coscia sinistra al minuto 87 di Serbia-Danimarca (finita 0-0) e ha lasciato il campo il campo dolorante, zoppicando vistosamente e mimando il gesto di uno strappo. Ovviamente le sue condizioni saranno valutate al meglio con gli esami strumentali una volta tornato a Torino, ma a pochi giorni dalla sfida con i rossoneri il numero 9 serbo è quanto meno in forte dubbio. La sua assenza sarebbe una vera tegola per Thiago Motta, che con Milik ancora out per il ruolo di punta sarebbe costretto a scegliere uno tra Yildiz e Weah, con il solo Mbangula come cambio.