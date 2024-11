Juve, Buffon: "Thiago Motta sta facendo bene, non ha il dovere di vincere subito"

MARCHISIO: "TRA VLAHOVIC E MORATA SCELGO ALVARO"

Alla presentazione della "Kings League" era presente anche Claudio Marchisio nel ruolo di "Head of Competition". E anche l'ex bianconero ha parlato della Juve. "Stiamo vedendo varie facce di nuova Juve, più positiva che negativa. È un anno di cambiamento per l'ideologia nuova portata dall'allenatore e anche per i giocatori - ha spiegato -. La Juve in quest'avvio ha subito infortuni importanti, vedremo come andrà avanti da qui fino al mercato". "Milan-Juve sarà una grande partita, si affronteranno due squadre che arrivano entrambe in un buon momento - ha aggiunto -. In palio ci sono punti importanti, la classifica a oggi è molto corta e non ci può perdere per strada. Secondo me chi sarà più bravo a non perdere punti da qui a Natale ne gioverà poi nel 2025. La lotta scudetto? Per esperienza e rosa dico Inter, poi attenzione al Napoli che non ha le Coppe". Poi qualche confronto proprio tra rossoneri e bianconeri. "Tra Di Gregorio e Maignan scelgo Di Gregorio, tra Cambiaso e Theo dico Cambiaso, tra Reijnders e Koopmeiners dico Reijnders, tra Yildiz e Leao dico Yildiz, tra Vlahovic e Morata dico Morata", ha detto Maerchisio. Infine una considerazione generale sull'andamento del campionato italiano. "Non me l'aspettavo, quella attuale è una classifica che ricorda il campionato delle 7 sorelle - ha concluso Marchisio -. Stiamo assistendo a un campionato divertente e appassionante".