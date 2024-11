Nations League: Spagna e Scozia chiudono con una vittoria, Portogallo ripreso

IMPRESA SAN MARINO, PROMOSSO IN LEAGUE C

San Marino ha fatto la propria storia dopo aver battuto il Liechtenstein 3-1 e così ottenuto una promozione strepitosa al terzo livello della Nations League. In svantaggio all'intervallo, San Marino ha conquistato la seconda vittoria competitiva della sua storia grazie ai gol di Lorenzo Lazzari e Alessandro Golinucci e al rigore di Nicola Nanni. I giocatori di San Marino sono rientrati in campo dopo la partita per festeggiare la promozione in League C al Rheinpark Stadion di Vaduz. La nazionale della piccola repubblica, la cui prima vittoria competitiva è stata contro il Liechtenstein a settembre, è stata promossa dopo aver superato il gruppo D1. "Finire il primo tempo con un 1-0 in svantaggio è stato un insulto al calcio, ma i ragazzi sono stati brillanti e hanno meritato quello che sono riusciti a ottenere", ha detto l'allenatore di San Marino Roberto Cevoli. San Marino ha chiuso il girone con un punto di vantaggio su Gibilterra, contro cui ha pareggiato 1-1 venerdì grazie a un gol di Nanni. Per la prima volta in un incontro ufficiale hanno segnato tre gol. "Oltre a soffrire il serio rischio di un infarto, tutto quello che posso dire è che questi ragazzi hanno fatto la storia stasera - ha detto visibilmente emozionato Marco Tura, presidente della Federazione calcistica di San Marino - Come persone, come atleti, come uomini hanno dimostrato quanto valgono... Ho pianto con i ragazzi". I ragazzi del San Marino hanno iniziato la loro storica campagna n Nations League dopo aver battuto in amichevole Seychelles, Saint Lucia e Saint Kitts e Nevis negli ultimi due anni.