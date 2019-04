Juventus, in settimana probabile l'incontro tra Agnelli e Allegri

29/04/2019

Se Agnelli (dopo l'Ajax) e Allegri (dopo la Champions ma anche appena dopo lo scudetto conquistato) ufficialmente sono sulla stessa linea, perché lasciare aperta una porta all'addio? Perché, come confermato dal tecnico, "resto ma dobbiamo parlare di programmi futuri". E, come ogni anno in questo periodo, le parti devono capire se la visione è la stessa dal punto di vista degli obiettivi, della filosofia e del mercato.



Tutti aspetti che vanno oltre il discorso su un eventuale rinnovo del contratto, per il momento questione secondaria per Allegri che potrebbe anche accettare di andare a scadenza nel luglio 2020.



In caso di rottura, l'unica alternativa credibile sembra Didier Deschamps (e sarebbe un ritorno dopo la promozione dalla Serie B nel 2006-07 post Calciopoli): con il ct francese in panchina si potrebbe pure ripensare a Paul Pogba. Ma in casa juventina il sogno rimane Guardiola anche se la situazione fronte Manchester City è la stessa di un mese e mezzo fa quando vi avevamo rivelato il sondaggio bianconero per Pep: difficilissimo strapparlo al club inglese.